26.02.2026, 21:42 Uhr

Heidelberg – Jubiläumskonzert von „Singen macht Schule“ am Sonntag, 8. März

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das große Jubiläumskonzert zum zehnjährigen Jubiläum von „Singen macht Schule“ findet am Sonntag, 8. März 2026 um 17 Uhr in der Musik- und Singschule, Kirchstraße 2, statt. Eine Auswahl an Kindern der Klassen 1 bis 4 der Geschwister-Scholl-Schule, der Emmertsgrund-Schule und der Marie-Marcks-Schule präsentieren unter der Leitung von Stefanie Lessow und Karin Noe einen Ausschnitt des Liedrepertoires aus den „Singen macht Schule“-Klassen. Begleitet werden Sie von einer Band, bestehend aus Lehrkräften der Musik- und Singschule. Es spielen: Karin Noe (Klavier), Jonas Herpichböhm, (Percussion), Maximilian Schroth (Bass), Heike Holborn (Saxophon) und als Gast Ute Ayissi (Violine).

Das Konzept „Singen macht Schule“ hat zum Ziel, dass jedes Kind, welches eine singende Grundschulklasse verlässt, gerne singt und in diesem Zusammenhang viele persönlichkeitsstärkende Momente in der Klassengemeinschaft erlebt hat.
„Singen macht Schule“ beginnt in der ersten Klasse, wird partnerschaftlich vom Klassenlehrer und der Musikschullehrkraft getragen, und mit Selbstverständlichkeit in den täglichen Fächerkanon der Grundschule integriert. Gesungen wird mindestens einmal täglich im Klassenverband, angeleitet durch den Klassenlehrer. Für eine Unterrichtsstunde in der Woche kommt die Fachkraft der Musik- und Singschule hinzu. In dieser Stunde werden neben der Pflege eines kleinen Repertoires vorrangig neue Lieder eingeführt. Bei regelmäßigen „Monatssingen“ treffen sich alle Klassen und singen gemeinsam die Hauptlieder des vergangenen Monats. Selbstverständlich tritt die Klasse auch beim jährlichen Schulfest und bei einem großen Treffen aller singenden Grundschulklassen auf.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 26. Februar 2026, 21:42

