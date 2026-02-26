Frankenthal – Stadt startet Erhebung für den neuen qualifizierten Mietspiegel – Zufällig ausgewählte Mieter und Vermieter werden befragt



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Frankenthal hat mit der Datenerhebung für die Erstellung des neuen

qualifizierten Mietspiegels begonnen. In den letzten Tagen wurden zufällig

ausgewählte Mieter und Vermieter angeschrieben und zur Teilnahme an einer

Befragung aufgefordert. Insgesamt wurden rund 2.800 Haushalte und Vermietende

kontaktiert.

Mit der wissenschaftlichen Durchführung der Erhebung wurde das Hamburger ALP

Institut für Wohnen und Stadtentwicklung GmbH beauftragt.

Verpflichtende Teilnahme

Die Teilnahme an der Befragung ist gesetzlich verpflichtend. Grundlage hierfür ist

das Mietspiegelreformgesetz. Die ausgewählten Personen sind zur

Auskunftserteilung verpflichtet, da eine belastbare und repräsentative

Datengrundlage entscheidend für die Qualität des Mietspiegels ist.

Die angeschriebenen Haushalte werden gebeten, den Fragebogen möglichst

zeitnah, spätestens jedoch bis zum 20. März 2026, auszufüllen.

Bedeutung des qualifizierten Mietspiegels

Der qualifizierte Mietspiegel schafft Transparenz auf dem Frankenthaler

Wohnungsmarkt. Er weist die ortsübliche Vergleichsmiete differenziert nach

Wohnungstyp, Größe, Baualter und Ausstattung aus.

Damit dient er als verlässliche Orientierungshilfe sowohl für Mieter als auch für

Vermieter. Gleichzeitig trägt er zur Rechtssicherheit bei Mieterhöhungen bei und

unterstützt eine sachliche und ausgewogene Regelung mietrechtlicher

Fragestellungen.

Ablauf der Befragung

Die Teilnahme kann bequem online über ein gesichertes Formular erfolgen. Hierfür

werden Unterlagen wie der Mietvertrag oder das letzte Mieterhöhungsverlangen

benötigt. Der persönliche Zugangscode befindet sich im Anschreiben.

Alternativ kann der beigefügte Papierfragebogen genutzt und kostenfrei an das ALP

Institut zurückgesendet werden. Ein gebührenfreier Rückumschlag liegt bei. Sollte

kein Papierformular beigefügt sein, kann dies per E-Mail an mieten@alp-institut.de

angefordert werden.

Datenschutz gewährleistet

Der Schutz personenbezogener Daten hat höchste Priorität. Die Verarbeitung der

Daten erfolgt unter Beachtung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Detaillierte Informationen gemäß Art. 13 DSGVO sind auf der Website des ALP

Instituts abrufbar.

Ansprechpartner

Weitere Informationen zur Erhebung sind online unter www.alp-institut.de/ft

verfügbar. Für Rückfragen steht das ALP Institut werktags von 9 bis 17 Uhr

telefonisch unter 040 3346476-87 oder per E-Mail an mieten@alp-institut.de zur

Verfügung.

Der Mietspiegel wird alle vier Jahre neu erstellt, nach zwei Jahren erfolgt eine

Fortschreibung. Verantwortlich ist der städtische Bereich Gebäude und Grundstücke.

Ansprechpartnerin bei der Stadtverwaltung ist Frau Katrin Blesinger, 06233 89427,

grundstuecksvertragswesen@frankenthal.de. Die Fertigstellung des diesjährigen

Mietspiegels ist für Ende August geplant.

Bisher erschienene Mietspiegel und mehr Informationen sind auch auf

www.frankenthal.de/mietspiegel verfügbar.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 26. Februar 2026, 21:08