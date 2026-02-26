Frankenthal – Stadt startet Erhebung für den neuen qualifizierten Mietspiegel – Zufällig ausgewählte Mieter und Vermieter werden befragt

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Frankenthal hat mit der Datenerhebung für die Erstellung des neuen
qualifizierten Mietspiegels begonnen. In den letzten Tagen wurden zufällig
ausgewählte Mieter und Vermieter angeschrieben und zur Teilnahme an einer
Befragung aufgefordert. Insgesamt wurden rund 2.800 Haushalte und Vermietende
kontaktiert.
Mit der wissenschaftlichen Durchführung der Erhebung wurde das Hamburger ALP
Institut für Wohnen und Stadtentwicklung GmbH beauftragt.
Verpflichtende Teilnahme
Die Teilnahme an der Befragung ist gesetzlich verpflichtend. Grundlage hierfür ist
das Mietspiegelreformgesetz. Die ausgewählten Personen sind zur
Auskunftserteilung verpflichtet, da eine belastbare und repräsentative
Datengrundlage entscheidend für die Qualität des Mietspiegels ist.
Die angeschriebenen Haushalte werden gebeten, den Fragebogen möglichst
zeitnah, spätestens jedoch bis zum 20. März 2026, auszufüllen.
Bedeutung des qualifizierten Mietspiegels
Der qualifizierte Mietspiegel schafft Transparenz auf dem Frankenthaler
Wohnungsmarkt. Er weist die ortsübliche Vergleichsmiete differenziert nach
Wohnungstyp, Größe, Baualter und Ausstattung aus.
Damit dient er als verlässliche Orientierungshilfe sowohl für Mieter als auch für
Vermieter. Gleichzeitig trägt er zur Rechtssicherheit bei Mieterhöhungen bei und
unterstützt eine sachliche und ausgewogene Regelung mietrechtlicher
Fragestellungen.
Ablauf der Befragung
Die Teilnahme kann bequem online über ein gesichertes Formular erfolgen. Hierfür
werden Unterlagen wie der Mietvertrag oder das letzte Mieterhöhungsverlangen
benötigt. Der persönliche Zugangscode befindet sich im Anschreiben.
Alternativ kann der beigefügte Papierfragebogen genutzt und kostenfrei an das ALP
Institut zurückgesendet werden. Ein gebührenfreier Rückumschlag liegt bei. Sollte
kein Papierformular beigefügt sein, kann dies per E-Mail an mieten@alp-institut.de
angefordert werden.
Datenschutz gewährleistet
Der Schutz personenbezogener Daten hat höchste Priorität. Die Verarbeitung der
Daten erfolgt unter Beachtung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
Detaillierte Informationen gemäß Art. 13 DSGVO sind auf der Website des ALP
Instituts abrufbar.
Ansprechpartner
Weitere Informationen zur Erhebung sind online unter www.alp-institut.de/ft
verfügbar. Für Rückfragen steht das ALP Institut werktags von 9 bis 17 Uhr
telefonisch unter 040 3346476-87 oder per E-Mail an mieten@alp-institut.de zur
Verfügung.
Der Mietspiegel wird alle vier Jahre neu erstellt, nach zwei Jahren erfolgt eine
Fortschreibung. Verantwortlich ist der städtische Bereich Gebäude und Grundstücke.
Ansprechpartnerin bei der Stadtverwaltung ist Frau Katrin Blesinger, 06233 89427,
grundstuecksvertragswesen@frankenthal.de. Die Fertigstellung des diesjährigen
Mietspiegels ist für Ende August geplant.
Bisher erschienene Mietspiegel und mehr Informationen sind auch auf
www.frankenthal.de/mietspiegel verfügbar.
Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)
Zuletzt aktualisiert am 26. Februar 2026, 21:08