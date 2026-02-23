Weinheim – Jahreshauptversammlung und Ehrungen der Feuerwehr-Abteilung Ritschweier

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Drei Quereinsteiger für Ritschweier, Rückenwind für die kleinste Abteilung –

Die kleinste Abteilung der Feuerwehr Weinheim bekommt Verstärkung. Drei neue Mitglieder aus dem Quereinstieg bringen Einsatzbereitschaft und ein klares Bekenntnis zu ihrem Ort mit.

Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim, Abteilung Ritschweier, hat bei ihrer Abteilungsversammlung auf ein engagiertes und vielseitiges Jahr 2025 zurückgeblickt. Abteilungskommandant Ralph Seiberling begrüßte die Anwesenden im Gerätehaus. Von aktuell 15 Mitgliedern der Abteilung waren 11 anwesend. Die Versammlung war damit beschlussfähig. Nach der Begrüßung folgte das Totengedenken.

Ein besonderer und erfreulicher Punkt waren die Neuaufnahmen. Drei neue Feuerwehrangehörige wurden per Handschlag durch den Abteilungskommandanten Ralph Seiberling und den Kommandanten Ralf Mittelbach in die Feuerwehr Weinheim aufgenommen. Gerade mit Blick auf die Abteilung Ritschweier ist das ein starkes Signal. Als kleinste Abteilung der Weinheimer Feuerwehr ist es umso erfreulicher, dass sich gleich drei Quereinsteiger gefunden haben, die sich künftig für ihren Ort engagieren und Verantwortung übernehmen wollen.

In den Grußworten wurde dieses Engagement ausdrücklich gewürdigt. Ortsvorsteher Karl-Friedrich Kippenhan überbrachte die Grüße der Verwaltung und des Ortschaftsrates und sprach der Feuerwehr seinen Dank aus, insbesondere auch für die Unterstützung bei örtlichen Veranstaltungen. Erster Bürgermeister Andreas Buske bedankte sich ebenfalls für das Engagement der Feuerwehrabteilung. Er zeigte sich erfreut darüber, dass sich Menschen im Ort aktiv einbringen und sich ihrer Feuerwehr anschließen.

Auch Feuerwehrkommandant Ralf Mittelbach überbrachte gemeinsam mit seinen Stellvertretern Thomas Keller und Mathias Bente die Grüße der Feuerwehr Weinheim. Sie bedankten sich für die gute und konstruktive Zusammenarbeit sowie für die Unterstützung, die die Abteilung Ritschweier für die gesamte Feuerwehr Weinheim leistet.

Im Bericht des Abteilungskommandanten wurde deutlich, wie verlässlich die Einsatzkräfte in Ritschweier auch im vergangenen Jahr gearbeitet haben. Die Abteilung bewältigte insgesamt 20 Einsätzen im Ausrückebereich 5, zu dem neben Ritschweier auch die Feuerwehrabteilungen Oberflockenbach und Rippenweier gehören. Darunter waren 2 Brandeinsätze, 6 technische Hilfeleistungen und 4 Fehlalarme. Viele Einsätze Einsätzen waren am Tag. Auch mehrere besondere Lagen und Dienste prägten das Jahr, darunter das Frühlingsfeuer im Ort, Brandsicherheitswachdienste im Stadtgebiet wie bei den Heimattagen, ein zweitägiger Brandsicherheitswachdienst beim Flugtag sowie die Absicherung des Martinszuges im Ort.

Zudem wurde die Abteilung Ritdchweier bei Stromausfällen gefordert. Ein Stromausfall dauerte rund eineinhalb Stunden und lief parallel zu einer Lage in Oberflockenbach. Ein weiterer Stromausfall dauerte etwa eine Stunde.

Neben dem Einsatzgeschehen stand die Aus- und Fortbildung im Fokus. Insgesamt fanden 15 Übungen im Berichtsjahr statt. Zwei Kameraden nahmen an der Truppführer Ausbildung teil. Ein Teilnehmer besuchte eine Ausbildung im Bereich Vegetationsbrand. Außerdem beteiligte sich die Abteilung am Führungsworkshop der Feuerwehr Weinheim in Seeheim Jugenheim. Die Zusammenarbeit innerhalb des Ausrückebereich 5 wurde von Seiberlibg lobend erwähnt und als hervorragend bezeichnet.

Auch die Gremienarbeit und die Einbindung in die Gesamtstruktur der Weinheimer Feuerwehr wurden im Jahresbericht von Ralph Seiberling positiv hervorgehoben. Seiberling berichtete über die Treffen des Abteilungsausschusses, des Feuerwehrausschusses, der Feuerwehren im Unterkreis Weinheim sowie die Mitarbeit im Arbeitskreis Software und EDV.

Aktuell hat die Abteilung 26 Feuerwehrangehörige. Davon sind 15 aktiv. Das Durchschnittsalter der aktiven Mitglieder liegt bei 43 Jahren und konnte weiter verbessert werden. Diese Zahlen zeigen, wie wichtig jedes neue Mitglied für die Zukunft der Abteilung ist und die Abteilung wieder verjüngt. Die drei Neuaufnahmen aus dem Quereinstieg haben deshalb gerade für die Feuerwehrabteilung Ritschweier eine besondere Bedeutung.

Im Bericht der Alters- und Ehrenabteilung wurde von mehreren Treffen im Gerätehaus berichtet. Damit bleibt auch der Austausch der älteren Feuerwehrangehörigen ein fester Bestandteil des Abteilungslebens.

Bei den weiteren Tagesordnungspunkten standen auch Wahlen und Entlastungen an. Peter Kippenhan berichtete zur Kassenprüfung. Die Entlastung erfolgte einstimmig. Auch das Abteilungskommando und der Abteilungsausschuss wurden entlastet.

Bei der Wahl zum Feuerwehrausschuss wurden Georg Kippenhan als Vertreter der Abteilung gewählt und Timo Seiberling als Nachrücker.

Feuerwehrkommandant Ralf Mittelbach übernahm den Tagesordnungspunkt Beförderungen und Ehrungen. Befördert wurden Georg Kippenhan und Timo Seiberling jeweils zum Oberfeuerwehrmann.

Für langjährige Treue zur Feuerwehr wurden Reinhold Mayer für 60 Jahre als Oberbrandmeister und Peter Weigold für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Für einen 100 Prozent Übungsbesuch wurden ausgezeichnet. Jürgen Boldt. Marcus Jahnke. Georg Kippenhan. Carina Seiberling. Timo Seiberling. Ralph Seiberling.

Zum Abschluss der Versammlung dankte Seiberling allen, die die Arbeit der Feuerwehrabteilung unterstützen. Sein Dank ging an die Stadtverwaltung, den Ortschaftsrat, der Feuerwehrführung, die Feuerwehrverwaltung sowie die Abteilung Technik. Ein besonderer Dank galt den Gerätewarten der Abteilung Markus Scholl und Timo Seiberling.

Die Stellvertretenden Feuerwehrkommandanten Thomas Keller und Matthias Bente gratulieren der Abteilung ebenfalls zu ihrem Engagement. Es zeigt, wie verlässlich, engagiert und lebendig Feuerwehrarbeit auch in einer kleinen Abteilung sein kann.

Stadt Weinheim ehrt Reinhold Mayer und Peter Weigold für 60 Jahre Feuerwehrdienst

Die Stadt Weinheim gratuliert den Feuerwehrangehörigen der Abteilung Ritschweier Reinhold Mayer und Peter Weigold herzlich zur Ehrung für 60 Jahre Feuerwehrdienst und bedankt sich mit großer Dankbarkeit für ihre langjährige Verbundenheit mit der Feuerwehr und dem Dienst für die Stsdt Weinheim.

Ein Jubiläum von 60 Jahren steht für Treue, Verlässlichkeit und gelebte Kameradschaft über viele Jahrzehnte. Diese besondere Auszeichnung würdigt Menschen, die die Weinheimer Feuerwehr über einen langen Zeitraum begleitet und mitgetragen haben. Anlässlich der Jahreshauptversammlung der Feuerwehrabteilung Ritschweier vollzog Feuerwehrkommandant Ralf Mittelbach gemeinsam mit Abteilungskommandant Ralph Seiberling und Erstem Bürgermeister Andreas Buske die Ehrung.

Bei Reinhold Mayer wird diese lange Verbundenheit zur Feuerwehr auch durch seine zahlreichen Stationen und Funktionen sichtbar. Er absolvierte erfolgreich Lehrgänge als Gruppenführer und Zugführer an der Landesfeuerwehrschule Baden Württemberg. Ebenso übernahm er nicht nur als Fahrzeugführer Verantwortung sondern auch als stellvertretender Abteilungskommandant von 1975 bis 19981 sowie von 1993 bis 1996. Auch im Abteilungsausschuss beteiligte er sich aktiv an der Weiterentwicklung der Feuerwehrabteilung. Darüber hinaus wurde sein Wirken mit weiteren Ehrungen und Auszeichnungen vom Kreisfeuerwehrverband Rhein-Neckar 2010 und 2016 gewürdigt. Die Ehrung der Stadt Weinheim für 60 Jahre Zugehörigkeit wurde im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Abteilung Ritschweier durchgeführt. (siehe weiterer Bericht).

Auch Peter Weigold wird für seine 60 jährige Zugehörigkeit und Verbundenheit zur Feuerwehr geehrt. Mit dieser Ehrung spricht die Stadt und Feuerwehr Weinheim ihren Dank für viele Jahrzehnte der Treue zur Feuerwehr aus. Leider konnte die Ehrung aus gesundheitlichen Gründen nicht persönlich überreicht werden.

Solche Ehrungen haben für die Weinheimer Feuerwehr eine besondere Bedeutung. Sie stehen für Zusammenhalt, Verantwortung und ein starkes Miteinander über Generationen hinweg. Langjährige Feuerwehrangehörige tragen mit ihrem Engagement und ihrer Verbundenheit zum Fundament einer Feuerwehr bei.

Die Stadt Weinheim und ihre Feuerwehr sagt Reinhold Mayer und Peter Weigold Danke. Danke für den Dienst zum Schutz der Bürgerschaft.

Zuletzt aktualisiert am 23. Februar 2026, 16:53