Walldürn – Mülleimer in Toilette angezündet – Zeugenaufruf

Walldürn/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag gegen 21 Uhr legten bislang Unbekannte ein Feuer in einer öffentlichen Toilette am Schlossplatz in Walldürn. Hierbei wurden ein Mülleimer und Toilettenpapier in Brand gesteckt und einige Fliesen, die Belüftungsanlage sowie der Mülleimer selbst beschädigt. Die Feuerwehr Walldürn war im Einsatz, um den Brand zu löschen. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 10.000 Euro und wird gemäß Informationen der Stadt Walldürn eine längere Schließung der Sanitäranalge für die nun notwendigen Sanierungsarbeiten zur Folge haben. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeiposten Walldürn zu melden.
Quelle
Polizeipräsidium Heilbronn
Zuletzt aktualisiert am 23. Februar 2026, 15:42