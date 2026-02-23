Viernheim – Nächtliche Strassensperrungen wegen Amphibienwanderung

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Wanderung der Amphibien zu ihren Laichgewässern hat begonnen. In Anbetracht der Wettervorhersage ist damit zu rechnen, dass diese Wanderungsaktivität der zum Teil besonders geschützten Tierarten in den kommenden Tagen weiter zunimmt. Aus diesem Grund sperrt die Stadt Viernheim in den nächsten Tagen die Straßen „Lorscher Weg“ zwischen L3111 und Parkplatz Kletterwald sowie „Am Lampertheimer Weg“ im Bereich zwischen Kleingartenanlage und Biotop in der Zeit von 18 bis 8 Uhr vollständig für den Fahrzeugverkehr. Für die Absperrung „Lorscher Weg“ wird eine Umleitungsführung über die Werkstraße – Industriestraße – Kreisel in Richtung L3111 eingerichtet.

Die Stadtverwaltung bittet die Verkehrsteilnehmenden, das angeordnete Durchfahrtsverbot sowie das Tempolimit zu beachten. Das Ordnungsamt wird in diesem Bereich auch Kontrollen durchführen. Sollte die nächtliche Sperrung von den Verkehrsteilnehmenden nicht beachtet werden ist damit zu rechnen, dass die Strecke vollständig für den Zeitraum der Wanderung der Kröten gesperrt werden muss.

Quelle: Stadt Viernheim

Zuletzt aktualisiert am 23. Februar 2026, 16:09