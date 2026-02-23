Südliche Weinstrasse – Rund ums Betriebspraktikum – Bildungskommune SÜW auf der Veranstaltung „how to Praktikum!“ im Berufsinformationszentrum

Südliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Projekt „Bildungskommune Südliche Weinstraße“ wird am Mittwoch, 25. Februar, von 13.30 bis 16 Uhr beim Aktionsnachmittag „„how to Praktikum!“ im Berufsinformationszentrum Landau, Johannes-Kopp-Straße 2, vertreten sein. Svenja Lang, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt, steht Jugendlichen für Fragen zur Verfügung und freut sich auf den Austausch.

Mit der Veranstaltung der Agentur für Arbeit Landau werden junge Leute bei der Suche und Verwirklichung eines Praktikums unterstützt. An verschiedenen Stationen können sie herausfinden, welche Ausbildung oder welcher Betrieb zu ihnen passen, wie man eine passende Bewerbung erstellt und in einem Vorstellungsgespräch überzeugt. Auch ein „Telefontraining“ wird angeboten, um auf schnellem Weg einen Praktikumsplatz zu vereinbaren. Außerdem gibt es Informationen zu Betrieben, die ein Praktikum ermöglichen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Umfassende Informationen zum Thema Praktikum bietet die Agentur für Arbeit Landau unter www.arbeitsagentur.de/bildung/praktikum. Mehr zur Bildungskommune unter www.suedliche-weinstrasse.de/bildungskommune.

Svenja Lang ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Bildungskommune Südliche Weinstraße.

