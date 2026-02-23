  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

23.02.2026, 14:02 Uhr

Speyer – Einladung in den Maulbronner Hof 1a zur Sitzung des Seniorenbeirates

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Einladung in den Maulbronner Hof 1a zur Sitzung des Seniorenbeirates der Stadt Speyer in der Amtsperiode 2024 – 2029, für alle Mitglieder und deren Stellvertretungen Donnerstag, 05. März 2026, 13.30 bis ca. 16.30 Uhr (wegen TOP 4) in den Familientreff Speyer Süd, Windthorststraße 11, 67346 Speyer (barrierefrei) (ACHTUNG: Angaben
bitte beachten im Vgl. zu gewöhnlicher Angabe Zeit und Raum)

Programm:

Begrüßung

Protokolle

Tagesordnung
1. Kennenlernen Bürgermeister, Herr Prof. Dr. Schubert, & Seniorenbeirat Stadt
Speyer: Vorstellung und Austausch
2. Werkstatt (engl. Workshop) mit dem Arbeitstitel:
„Der Seniorenbeirat Speyer – Wer wir sind und was wir bewegen wollen“
3. Infos vom Vorstand und den Arbeitsgruppen (Soziales & Kultur / Digitalisierung &
Stadtentwicklung, Stadtklima, Umwelt / Verkehr & Mobilität / Öffentlichkeitsar-
beit)
4. Verschiedenes

Fototermin mit Frau Waldschmitt: Es werden ein Gruppenbild des Beirates und Portraitfotos der einzelnen Mitglieder gemacht.
Ich freue mich, wenn viele Mitglieder und deren Stellvertretungen sowie beratende Mitglieder zu der Sitzung kommen.
Wichtig Bitte melden Sie sich im Seniorenbüro ab, wenn Sie nicht teilnehmen können: E-Mail: seniorenbuero@stadt-speyer.de oder Tel. 06232 14-2661.

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 23. Februar 2026, 14:04

