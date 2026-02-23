Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Neben der klassischen medikamentösen Behandlung nach westlichem Standard, suchen viele Parkinson Betroffene nach ergänzenden Möglichkeiten, Symptome zu lindern und ihre Lebensqualität zu verbessern. So fragen sich viele, inwiefern auch alternative Heilmethoden angewendet werden könnten. Die Traditionelle Chinesische Medizin verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, mit dem Ziel, das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist wiederherzustellen und energetische Blockaden zu lösen. Angewendet werden dabei Methoden wie Akupunktur, Kräutertherapie, Tuina-Massage, Qigong und Ernährungstherapie. Die Selbstheilungskräfte des Körpers sollen aktiviert, das Immunsystem gestärkt und die Balance im Körper ausgeglichen werden. Die Mitglieder der Parkinson-Selbsthilfe möchten in der Veranstaltung am Donnerstag, 05.03.2026, um 15.00 Uhr in der Adlerstube Schifferstadt (Kirchenstr. 17), Antworten auf die Frage finden, ob Traditionelle Chinesische Medizin auch Parkinson Betroffene unterstützen und eine schulmedizinische Therapie ergänzen kann. Als Referent konnte Dr. Peter Erb, Internist mit Praxis in Speyer, gewonnen werden. Dr. Erb hat die Traditionelle Chinesische Medizin in China studiert und wendet sie im Rahmen seiner ärztlichen Tätigkeit auch an. Die Selbsthilfegruppe trifft sich einmal im Monat. Eine Anmeldung, Mitgliedschaft oder Kostenbeteiligung sind nicht erforderlich. Alle InteressentInnen sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. Das Ziel der Gruppentreffen besteht darin, sich gegenseitig, durch den Austausch von Informationen und Tipps, zu einem konstruktiven Umgang mit der Erkrankung und ihren Begleiterscheinungen zu ermutigen.

Ansprechpartner für Rückfragen sind über das Parkinsontelefon: 0160-99551101 oder den Pflegestützpunkt Schifferstadt: 06235-4587565, erreichbar.

Quelle: Pflegestützpunkt Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 23. Februar 2026, 20:34