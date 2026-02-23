  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

23.02.2026, 10:23 Uhr

Rheinland-Pfalz – Panik und Ängste: Mädchen besonders betroffen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Zukunftsängste, anhaltende Krisen und die langfristigen Auswirkungen der Pandemie sorgen bei vielen jungen Menschen in Rheinland-Pfalz dauerhaft für psychische Probleme. Das zeigt der neue DAK-Kinder- und Jugendreport zu Angststörungen, Depressionen und Essstörungen. Im Fokus der wissenschaftlichen Studie stehen Angststörungen, von denen Mädchen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren auffällig häufiger betroffen sind als gleichaltrige Jungen. 2024 waren rund 63 von 1.000 DAK-versicherten jugendlichen Mädchen aus Rheinland-Pfalz mit einer Angststörung in Behandlung, dagegen etwa 20 Jungen. Im Vergleich zum Vorpandemiejahr 2019 ist die Zahl der betroffenen Mädchen um 40 Prozent angestiegen. Auch andere psychische Erkrankungen bewegen sich in Rheinland-Pfalz auf hohem Niveau. So sind bei jugendlichen Mädchen die Fallzahlen von Depressionen und Essstörungen weiterhin erhöht. Vor dem Hintergrund der aktuellen Ergebnisse geben Experten keine Entwarnung.

Panik und Ängste: Mädchen in Rheinland-Pfalz besonders betroffen

DAK-Kinder- und Jugendreport: Angststörungen, Depressionen und Essstörungen auf hohem Niveau
Angststörungen bei jugendlichen Mädchen steigen seit 2019 um 40 Prozent
DAK-Landeschef Lange regt Offensive für mentale Gesundheit an Schulen an

Zukunftsängste, anhaltende Krisen und die langfristigen Auswirkungen der Pandemie sorgen bei vielen jungen Menschen in Rheinland-Pfalz dauerhaft für psychische Probleme. Das zeigt der neue DAK-Kinder- und Jugendreport zu Angststörungen, Depressionen und Essstörungen. Im Fokus der wissenschaftlichen Studie stehen Angststörungen, von denen Mädchen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren auffällig häufiger betroffen sind als gleichaltrige Jungen. 2024 waren rund 63 von 1.000 DAK-versicherten jugendlichen Mädchen aus Rheinland-Pfalz mit einer Angststörung in Behandlung, dagegen etwa 20 Jungen. Im Vergleich zum Vorpandemiejahr 2019 ist die Zahl der betroffenen Mädchen um 40 Prozent angestiegen. Auch andere psychische Erkrankungen bewegen sich in Rheinland-Pfalz auf hohem Niveau. So sind bei jugendlichen Mädchen die Fallzahlen von Depressionen und Essstörungen weiterhin erhöht. Vor dem Hintergrund der aktuellen Ergebnisse geben Experten keine Entwarnung.

„Die Hoffnung auf grundsätzliche Wende bei psychischen Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen hat sich nicht erfüllt. Wie unser Kinder- und Jugendreport für Rheinland-Pfalz zeigt, begleiten Ängste, Depressionen und Essstörungen viele junge Menschen inzwischen dauerhaft – besonders Mädchen“, sagt Rainer Lange, DAK-Landeschef Rheinland-Pfalz. „Ich rege an, mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in das rheinland-pfälzische Landesprogramm ,Gesunde Schule‘ einzugliedern – ansonsten riskieren wir langfristige Folgen für Bildung, Beruf und soziale Teilhabe.“

Mit ihrem aktuellen Kinder- und Jugendreport hat die DAK-Gesundheit ambulante und stationäre Abrechnungsdaten von Kindern und Jugendlichen mit dem Fokus auf Angststörungen, Depressionen und Essstörungen für das Jahr 2024 ausgewertet. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Vandage und der Universität Bielefeld haben Abrechnungsdaten von rund mehr als 48.200 Kindern und Jugendlichen bis einschließlich 17 Jahren analysiert, die bei der DAK-Gesundheit in Rheinland-Pfalz versichert sind. Untersucht wurde das Zeitfenster von 2019 bis 2024 mit insgesamt rund 2,5 Millionen ambulanten Arzt- und Therapeutenbesuchen, Krankenhausaufenthalten und Arzneimittelverschreibungen. Der Fokus der Analyse lag auf jugendlichen Mädchen.

Angststörungen stabilisieren sich auf erhöhtem Niveau

Laut DAK-Kinder- und Jugendreport für Rheinland-Pfalz wurden 2024 insgesamt rund 21 von 1.000 DAK-versicherten Kindern und Jugendlichen zwischen fünf und 17 Jahren 2024 mit einer Angststörung behandelt. Das entspricht hochgerechnet landesweit rund 10.500 Kindern und Jugendlichen. Jugendliche Mädchen sind besonders betroffen. Mit Blick auf Teenagerinnen zwischen 15 und 17 Jahren haben sich Angststörungen seit der Pandemie auffällig entwickelt. So ließen sich zwischen 2019 und 2022 steigende Fallzahlen feststellen. In den Jahren 2022 bis 2024 stabilisierten sich die Behandlungszahlen zunächst und gingen dann leicht zurück. Sie verbleiben aber deutlich über dem Niveau von 2019: So mussten 2024 rund 63 von 1.000 jugendlichen Mädchen mit einer Angststörung ambulant oder stationär versorgt werden – 2019 waren es rund 45 Betroffene gewesen. Im Vergleich mit dem letzten Vorpandemiejahr 2019 entspricht das einem Plus von 40 Prozent. Hochgerechnet waren landesweit rund 3.500 Teenagerinnen im Alter von 15 bis 17 Jahren betroffen. Unter dem Begriff Angststörungen werden medizinisch verschiedene Formen unterschieden: Soziale Phobien und Panikstörungen waren die häufigsten, näher bezeichneten Angststörungen.

Krisen und Konflikte als Treiber von Ängsten

Sabine Maur, Präsidentin der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz, sieht unter anderem in der ständigen medialen Präsenz globaler Krisen einen starken Treiber von Ängsten: „Ein verstärkender Faktor für die hohe Zahl von Angststörungen bei Jugendlichen kann die Anzahl an multiplen Krisen sein, die auch Jugendliche als bedrohlich und belastend wahrnehmen. Dazu gehören insbesondere Sorgen wegen Kriegen und Konflikten, der eigenen wirtschaftlichen und beruflichen Zukunft und der Klimakrise. Bedrohungen und Krisen sind durch die digitalen Medien sehr viel präsenter und näher als früher. Besonders besorgen muss uns die Zunahme von sozialen Ängsten bei jugendlichen Mädchen. Soziale Medien scheinen die Angst vor der Bewertung durch andere zu verstärken, ebenso das Gefühl, Schönheits- und Leistungsansprüchen nicht zu genügen.“

Positiv bewertet Maur, dass psychische Erkrankungen bei jungen Menschen deutlich weniger stigmatisiert seien, sie offener darüber sprechen und sich früher Hilfe suchen würden. „Neben einer Verbesserung der psychotherapeutischen Versorgung durch eine gezielte Bedarfsplanung für Kinder und Jugendliche, wie im Koalitionsvertrag der Bundesregierung auch vorgesehen, brauchen wir dringend einen Ausbau präventiver Maßnahmen für Jugendliche, damit psychische Erkrankungen gar nicht erst entstehen. Dazu gehören auch sinnvolle Maßnahmen zum Schutz vor digitaler Gewalt und zur Stärkung der Medienkompetenz“, so Maur.

Chronifizierung von psychischen Leiden

Zugleich weist der Report eine Verfestigung psychischer Probleme nach: So stieg die Zahl der chronischen Angststörungen bei jugendlichen Mädchen um fast die Hälfte. Eine Chronifizierung bezeichnet eine dauerhafte, quartalsweise Behandlung. Während im Vorpandemiejahr zehn von 1.000 Mädchen zwischen 15 und 17 Jahren jedes Quartal mit einer Angststörung behandelt wurden, waren es 2024 knapp 15 je 1.000 – ein Plus etwa 50 Prozent. Auch sogenannte Komorbiditäten, also das gleichzeitige Auftreten mehrerer psychischer Erkrankungen, haben deutlich zugenommen. Die Zahl der jugendlichen Mädchen, die gleichzeitig an Angststörungen und Depressionen litten, stieg seit 2019 um 76 Prozent.

Depressionen und Essstörungen weiter auf hohem Niveau

Ein ähnlicher Trend wie bei Angststörungen zeigt sich in Rheinland-Pfalz auch bei Depressionen und Essstörungen. Die Behandlungszahlen jugendlicher Mädchen liegen seit der Pandemie deutlich über dem Vorkrisenniveau und haben sich seit 2021 auf einem erhöhten Plateau stabilisiert. So stiegen die Behandlungszahlen jugendlicher Mädchen mit Depressionen 2024 im Vergleich zu 2019 um 27 Prozent, bei Essstörungen um 56 Prozent. 2024 waren in Rheinland-Pfalz hochgerechnet rund 4.200 jugendliche Mädchen mit einer Depression in Behandlung. Im Falle von Essstörungen waren es etwa 1.200 Teenagerinnen zwischen 15 und 17 Jahren.

Die DAK-Gesundheit ist mit 5,4 Millionen Versicherten die drittgrößte Krankenkasse Deutschlands und engagiert sich besonders für Kinder- und Jugendgesundheit. Insgesamt sind bei der Krankenkasse in Rheinland-Pfalz rund 330.000 Menschen versichert.

Quelle: DAK-Gesundheit Rheinland-Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 23. Februar 2026, 10:23

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Februar 2026
    M D M D F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com