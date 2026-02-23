Böhl-Iggelheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht von Sonntag (22.02.) auf Montag (23.02.2026) kam es in einem Einfamilienhaus in Böhl-Iggelheim zu einem schweren Familiendrama.

Ein 28-jähriger Deutscher tötete nach bisherigen Erkenntnissen seine 64-jährige Mutter durch mehrere Messerstiche. Laut Zeugenaussagen soll der Mann auch beim Eintreffen der Polizei noch weiter auf seine Mutter eingestochen haben. Um den Angriff zu beenden, machten die eingesetzten Beamten von ihrer Schusswaffe Gebrauch. Der Tatverdächtige wurde dabei schwerstverletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wo er notoperiert werden musste.

Auch der 35-jährige Bruder erlitt schwere Stichverletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 36-jährige Schwester, die ebenfalls mit einem Messer angegriffen wurde, erlitt leichte Verletzungen.

Nach der Notoperation besteht bei dem 28-Jährigen derzeit keine Lebensgefahr.

Was Auslöser dieser grausamen Tat war, ist bislang unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurensicherung wertet die am Tatort gesicherten Beweise aus, zudem laufen umfangreiche Zeugenbefragungen.

Nach ersten Angaben soll sich der 28-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben. Eine abschließende Bewertung hierzu steht jedoch noch aus.

