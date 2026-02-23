Mosbach-Diedesheim – Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mosbach-Diedesheim/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montagmorgen ereignete sich in Diedesheim gegen 7:30 Uhr eine Unfallflucht im Oberen Herrenweg, auf Höhe der Hausnummer 2. Eine unbekannte Pkw-Lenkerin fuhr mit ihrem VW Golf auf einen davor fahrenden Mazda Die 33-jährige Fahrerin des Mazda habe der Verursacherin dann per Handzeichen signalisiert, ihr zu folgen und bog auf ein Tankstellengelände ab, um sich dort um das weitere Vorgehen zu kümmern. Jedoch fuhr die Unbekannte weiter, sodass die Mitarbeiterin des Pflegedienstes sie nicht mehr einholen konnte. Zum Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen goldfarbenen VW Golf gehandelt hat, die Fahrerin weiblich war und diese dunkle Haare hatte. Hinweise zum Unfall nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.
Quelle
Polizeipräsidium Heilbronn
Zuletzt aktualisiert am 23. Februar 2026, 15:40