  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Pri26 02 23 MG
23.02.2026, 14:39 Uhr

Mannheim / Rhein-Neckar-Kreis – Handwerk für die Klassenkasse: Jetzt wieder Geldpreise und goldene Tickets gewinnen

Pri26 02 23 MGRhein-Neckar-Kreis / Neckar-Odenwald-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Auf der Jobs for Future Handwerksberufe kennenlernen, ausprobieren und das Klassenbudget auffüllen – Spannende Aufgaben mit Orientierungshilfen zur Ausbildung
Gleich am Eingang der Jobs for Future zeigt sich das Handwerk. Wer die Ausbildungsmesse in der Mannheimer Maimarkthalle vom 26. bis 28. Februar 2026 betritt, der läuft direkt auf die Berufe des Handwerks zu. Der größte Stand auf der Messe hat nicht nur spannende Mitmachaktionen und jede Menge Infos zu bieten – es gibt auch noch etwas zu gewinnen: „Das Handwerk für deine Klassenklasse“ heißt die beliebte Aktion, bei der Schülerinnen und Schüler das Budget für individuelle Klassenvorhaben aufstocken können. Die Gewinner bekommen 500,- Euro, die Zweitplatzierten 250,- Euro und für die Dritten gibt es 100,- Euro. Darüber hinaus warten am Samstag tolle Sachpreise für alle, die sich beim Handwerk ausprobieren und ihr Talent entdecken wollen.

Handwerk ausprobieren und gewinnen
„Wir sind der Meinung, dass ein Besuch auf unserem Stand ja ohnehin ein Gewinn ist“, sagt Leonard Kopp, Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberater der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald mit dem Verweis auf die Vielzahl an Aktionen und hilfreichen Informationsmaterialien zur Berufsorientierung. „Aber natürlich haben wir mit unserem Wettbewerb noch ein ganz besonderes Bonbon.“ Auch hierbei spielen die Mitmach-Aufgaben der ausstellenden Handwerksberufe eine Rolle. Man holt sich am Stand der Handwerkskammer einfach einen Laufzettel und macht sich damit im Klassenverbund auf den Rundgang durch die Anlaufstationen des Handwerks. Für jede erledigte Aufgabe gibt es einen bis drei Stempel. Je mehr man sammelt, desto größer die Gewinnchance. Dabei ist es auch nicht wichtig, ob eine Klasse mit kompletter Schülerstärke mitmacht oder sich einzelne Schülergruppen zusammentun. Das Ergebnis wird am Ende entsprechend gewichtet.

Preisübergabe bei Handwerk im Rampenlicht
Teilnahmeberechtigt für den Wettbewerb an den ersten beiden Messetagen, am 26. und 27. Februar, sind Schulklassen aus dem Kammerbezirk – also den Stadtkreisen Mannheim oder Heidelberg oder den Landkreisen Rhein-Neckar oder Neckar-Odenwald. Die drei Gewinner erhalten neben ihren Geldpreisen auch eine Einladung zur Kammerveranstaltung „Handwerk im Rampenlicht“, die am 20. März 2026 in der Bildungsakademie in Mannheim stattfindet. Dort findet auch die Preisübergabe statt.

Jeder kann mitmachen
Übrigens: Wer nicht im Klassenverbund auf der Jobs for Future, sondern einfach „privat“ unterwegs ist, kann beim Handwerk ebenfalls gewinnen. „Gerade am Samstag sind oftmals Jugendliche allein oder mit ihren Eltern unterwegs“, sagt Leonard Kopp. „Diese möchten wir genauso teilhaben lassen.“ Wer sich dann also einen Laufzettel beim Handwerkskammer-Stand holt und sich dem Handwerks-Mitmach-Parcours stellt, der kann ebenfalls gewinnen: von der Powerbank über die Ladestation fürs Handy bis hin zum Rucksack und schönen Trostpreisen.

Offene Werkstätten in der Bildungsakademie
Auch ein „goldenes Ticket“ ist drin. Dieses kann bei „Handwerk im Rampenlicht“ am 20. März 2026 in der Mannheimer Bildungsakademie der Handwerkskammer eingelöst werden und ist ein kostenloses „Handwerkspower-Menü“ einschließlich Getränk wert. Bei der Veranstaltung sind die Werkstätten der Bildungsstätte geöffnet und erlauben einen Blick hinter die Kulissen der „Überbetrieblichen Ausbildung“ im Handwerk, die dort stattfindet. Selbst ausprobieren darf man auch dann wieder und Berufe hautnah und direkt kennenlernen.
Beratung zur Ausbildung im Handwerk bietet das Team der Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberatung der Handwerkskammer, E-Mail: ausbildungsberatung@hwk-mannheim.de.

Bildtext: Die Mitmach-Aktionen auf dem Stand des Handwerks bei der Jobs for Future bieten nicht nur interessante Einblicke in verschiedene Handwerksberufe, sondern auch die Chance, Geldpreise für die Klassenkasse zu gewinnen.
Foto: Handwerkskammer

Quelle: Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald

Zuletzt aktualisiert am 23. Februar 2026, 14:39

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    Ittensohn
    Speyer – Premierenlesung mit Weinprobe im Historischen Museum der Pfalz – Uwe Ittensohn liest aus seinem Krimi „Weinfluch“
    3 Veranstaltungen,
    Rheinland-Pfalz – Branchenstreiktag Campus – Warnstreik an Hochschulen und Universitäten in der Pfalz am 28. Januar
    Rheinland-Pfalz – Branchenstreiktag Campus – Warnstreik an Hochschulen und Universitäten in der Pfalz am 28. Januar
    4 Veranstaltungen,
    250109 NH SM3ZZZ
    Heidelberg – Buchvorstellung: „Defekte Debatten – Was unserer Streitkultur fehlt“: Nicole Huber im Talk mit Autorin Dr. Julia Reuschenbach
    + 1 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Heidelberg – Beginn Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“ vom 30. Januar bis 26. April
    Heidelberg – Beginn Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“ vom 30. Januar bis 26. April
    + 2 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    + 3 Mehr
    1 Veranstaltung,
    5 Veranstaltungen,
    Pixabay wikiimages
    Ludwigshafen – Bewusstsein und Ursächlichkeit – Wie die Welt zusammengehört – 7-teiliger philosophischer Kurs startet
    7 Veranstaltungen,
    Heidelberg – „Radikalisierung erkennen & begegnen! Handlungskompetenz für die Bildungsarbeit“: Fachtag
    Heidelberg – „Radikalisierung erkennen & begegnen! Handlungskompetenz für die Bildungsarbeit“: Fachtag
    Einladung Gitta ConnemannZZZ
    Heidelberg – „Wettbewerbsfähig – oder verwaltet?“ Nicole Huber lädt am 3. Februar zur Diskussion mit Gitta Connemann MdB
    250109 NH SM4 (1)ZZZ
    Heidelberg – „Wald. Wasser. Resilienz.“: Nicole Huber lädt zur Diskussion mit Diplom-Forstwirt Volker Ziesling am 3. Februar
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    7 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    Heppenheim – Sprechtag für Unternehmen, Gründungen sowie Nachfolge am 10. Februar
    Heppenheim – Sprechtag für Unternehmen, Gründungen sowie Nachfolge am 10. Februar
    1 Veranstaltung,
    5 Veranstaltungen,
    Bloch Zentrum
    Ernst-Bloch-Zentrum – VORTRAG – „Nachdenken über gesellschaftliche Zukunftsfähigkeit“ – Auf dem Sonnendeck der Titanic?
    + 1 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    Heidelberg – Beginn Kurs Kostenfrei Schwimmen lernen in den Faschingsferien
    Heidelberg – Beginn Kurs Kostenfrei Schwimmen lernen in den Faschingsferien
    + 1 Mehr
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    7 Veranstaltungen,
    Brave screenshot www.nicolehuberhd.deZZZ
    Heidelberg – „ZUKUNFT SCHULE “ Kultusminister Konrad Clemens und Nicole Huber im Gespräch
    + 3 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    Landau – Kostenlose Stadtführungen zum Weltgästeführertag am Sonntag, 22. Februar
    Landau – Kostenlose Stadtführungen zum Weltgästeführertag am Sonntag, 22. Februar
    Brave screenshot www.nicolehuberhd.deZZZ
    Heidelberg – NATUR SCHÜTZEN: Geführte Wanderung durch das Mausbachtal mit Nicole Huber und Wilfried Münster
    + 2 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    8 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    3232 2552 maxZZZ 633x500
    Heidelberg – „Sieben Pralinen aus Heidelberg“: Buchpremiere der ukrainischen Residenzkünstlerin Hanna Osadko
    + 3 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    + 5 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    + 5 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    + 2 Mehr
    + 3 Mehr
    + 1 Mehr
    + 1 Mehr