Mannheim / Rhein-Neckar-Kreis – Handwerk für die Klassenkasse: Jetzt wieder Geldpreise und goldene Tickets gewinnen

Gleich am Eingang der Jobs for Future zeigt sich das Handwerk. Wer die Ausbildungsmesse in der Mannheimer Maimarkthalle vom 26. bis 28. Februar 2026 betritt, der läuft direkt auf die Berufe des Handwerks zu. Der größte Stand auf der Messe hat nicht nur spannende Mitmachaktionen und jede Menge Infos zu bieten – es gibt auch noch etwas zu gewinnen: „Das Handwerk für deine Klassenklasse“ heißt die beliebte Aktion, bei der Schülerinnen und Schüler das Budget für individuelle Klassenvorhaben aufstocken können. Die Gewinner bekommen 500,- Euro, die Zweitplatzierten 250,- Euro und für die Dritten gibt es 100,- Euro. Darüber hinaus warten am Samstag tolle Sachpreise für alle, die sich beim Handwerk ausprobieren und ihr Talent entdecken wollen.

Handwerk ausprobieren und gewinnen

„Wir sind der Meinung, dass ein Besuch auf unserem Stand ja ohnehin ein Gewinn ist“, sagt Leonard Kopp, Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberater der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald mit dem Verweis auf die Vielzahl an Aktionen und hilfreichen Informationsmaterialien zur Berufsorientierung. „Aber natürlich haben wir mit unserem Wettbewerb noch ein ganz besonderes Bonbon.“ Auch hierbei spielen die Mitmach-Aufgaben der ausstellenden Handwerksberufe eine Rolle. Man holt sich am Stand der Handwerkskammer einfach einen Laufzettel und macht sich damit im Klassenverbund auf den Rundgang durch die Anlaufstationen des Handwerks. Für jede erledigte Aufgabe gibt es einen bis drei Stempel. Je mehr man sammelt, desto größer die Gewinnchance. Dabei ist es auch nicht wichtig, ob eine Klasse mit kompletter Schülerstärke mitmacht oder sich einzelne Schülergruppen zusammentun. Das Ergebnis wird am Ende entsprechend gewichtet.

Preisübergabe bei Handwerk im Rampenlicht

Teilnahmeberechtigt für den Wettbewerb an den ersten beiden Messetagen, am 26. und 27. Februar, sind Schulklassen aus dem Kammerbezirk – also den Stadtkreisen Mannheim oder Heidelberg oder den Landkreisen Rhein-Neckar oder Neckar-Odenwald. Die drei Gewinner erhalten neben ihren Geldpreisen auch eine Einladung zur Kammerveranstaltung „Handwerk im Rampenlicht“, die am 20. März 2026 in der Bildungsakademie in Mannheim stattfindet. Dort findet auch die Preisübergabe statt.

Jeder kann mitmachen

Übrigens: Wer nicht im Klassenverbund auf der Jobs for Future, sondern einfach „privat“ unterwegs ist, kann beim Handwerk ebenfalls gewinnen. „Gerade am Samstag sind oftmals Jugendliche allein oder mit ihren Eltern unterwegs“, sagt Leonard Kopp. „Diese möchten wir genauso teilhaben lassen.“ Wer sich dann also einen Laufzettel beim Handwerkskammer-Stand holt und sich dem Handwerks-Mitmach-Parcours stellt, der kann ebenfalls gewinnen: von der Powerbank über die Ladestation fürs Handy bis hin zum Rucksack und schönen Trostpreisen.

Offene Werkstätten in der Bildungsakademie

Auch ein „goldenes Ticket“ ist drin. Dieses kann bei „Handwerk im Rampenlicht“ am 20. März 2026 in der Mannheimer Bildungsakademie der Handwerkskammer eingelöst werden und ist ein kostenloses „Handwerkspower-Menü“ einschließlich Getränk wert. Bei der Veranstaltung sind die Werkstätten der Bildungsstätte geöffnet und erlauben einen Blick hinter die Kulissen der „Überbetrieblichen Ausbildung“ im Handwerk, die dort stattfindet. Selbst ausprobieren darf man auch dann wieder und Berufe hautnah und direkt kennenlernen.

Beratung zur Ausbildung im Handwerk bietet das Team der Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberatung der Handwerkskammer, E-Mail: ausbildungsberatung@hwk-mannheim.de.

Bildtext: Die Mitmach-Aktionen auf dem Stand des Handwerks bei der Jobs for Future bieten nicht nur interessante Einblicke in verschiedene Handwerksberufe, sondern auch die Chance, Geldpreise für die Klassenkasse zu gewinnen.

Foto: Handwerkskammer

Quelle: Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald

Zuletzt aktualisiert am 23. Februar 2026, 14:39