Mannheim – Jobs for Future: Berufsperspektiven für alle!

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Über 300 Aussteller unterstützen bei der Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung, Studium vom 26. bis 28. Februar bei der Berufswahl, geben Tipps zur Weiterbildung und bieten offene Stellen an – kostenlose Workshops und Kurzvorträge – Eintritt frei. Der Arbeitsmarkt ist unruhig und ändert sich rasant: Wer im Beruf Erfolg haben will, braucht ein solides Fundament und stetige Weiterqualifizierung. Doch welche Berufswege lohnt es sich überhaupt einzuschlagen in Zeiten von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz? Wie hält man sein Know-how auf dem Laufenden, wo kann man es updaten, möglichst kompatibel mit Beruf und Familie? Auf der Jobs for Future vom 26. bis 28. Februar in der Maimarkthalle Mannheim beantworten über 300 Aussteller diese und noch viel mehr Fragen. Die Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung, Studium ist ein Marktplatz der beruflichen Chancen, von der Schule bis zum Masterstudium, vom Praktikum bis zum Meister. Hier suchen Unternehmen Azubis und Fachkräfte, Universitäten und Hochschulen werben um Studierende. Zahlreiche Bildungsträger und Akademien bieten Fort- und Weiterbildungen an. In diesem Jahr sind viele Kliniken mit Gesundheitsberufen am Start, die „Straße des Handels“ bietet ein breites Spektrum an kaufmännischen Karrieremöglichkeiten. Kammern, Verbände und Netzwerke stellen Berufsbilder vor und helfen bei der Einschätzung von Zukunftsperspektiven. Neu sind Sonderaktionen speziell für die Zielgruppe 50 plus, angeboten vom Weiterbildungsscout Rhein-Neckar. Die Jobs for Future ist an allen drei Tagen von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Orientierung und persönliche Beratung stehen bei der Jobs for Future im Mittelpunkt – und die brauchen alle, die langfristig Erfolg und Freude im Beruf haben möchten: Schüler und Studierende kurz vor dem Abschluss ebenso wie Berufstätige, die weiterkommen oder als Quereinsteigende neu durchstarten wollen. Direkter geht’s kaum: Im Gespräch mit Ausbildern, Personalern und Studienberatern können die Besucherinnen und Besucher klären, welche Kenntnisse und Fähigkeiten gefragt sind – ohne Termin oder Voranmeldung. Ebenso erfährt man, welche Aufgaben anfallen und worauf besonderer Wert gelegt wird, und bekommt darüber hinaus Tipps für die Bewerbung. An vielen Ständen berichten auch Studierende und Azubis von ihren Erfahrungen und erklären auf Augenhöhe, wie der Einstieg abläuft. Fragen sind erwünscht! Das tun, was man gerne tut – doch welcher Beruf, welches Studium, welche Fortbildung passt zu mir? Einen Überblick geben die Kooperationspartner der Messe: die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, die Agentur für Arbeit Mannheim und der Weiterbildungsscout Rhein-Neckar. An vielen Stellen auf der Jobs for Future lernt man die eigenen Stärken kennen, zum Beispiel bei Mitmachaktionen an den Messeständen, bei Berufseignungstests und in den kostenlosen Vorträgen und Workshops in den drei Info-Foren.

Viele Fachrichtungen und Branchen

Vom Anlagenmechaniker bis zum Sustainable Management, vom Bundesfreiwilligendienst bis zu Mediendesign: Das Branchenspektrum auf der Jobs for Future ist groß und umfasst Bau, Chemie, Elektronik, Eventmanagement, Gesundheit, Handel, Handwerk, Hotellerie, Industrie, IT, Künstlerische Berufe, Landwirtschaft, Logistik, Medien, Medizinische Berufe, Metall, Pflege, Transport, Verwaltung und mehr. Oft gibt es Spezialisierungen und Fachbereiche zu entdecken, die eine spannende Alternative zu eigenen Vorstellungen sind. Von den über 300 Ausstellern sind etwa 220 Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistung, rund 15 Universitäten und Hochschulen, über 40 Anbieter von Fort- und Weiterbildung, rund 30 Berufsfachschulen und Kollegs, über 10 Verbände, Kammern und Netzwerke sowie mehr als 20 Institutionen des Öffentlichen Dienstes (teilweise Mehrfach-Angebote).

Arbeitsplätze: Fragen, bewerben, anfangen!

Unternehmen schätzen engagierte Menschen, die sich aktiv auf die Suche nach einem (neuen) Arbeitsplatz machen. Während der Messe werden im Foyer der Maimarkthalle tagesaktuelle Stellenangebote veröffentlicht. Damit ist der Weg frei für den Live-Stellenmarkt: Nur wenige Schritte weiter kann man die Unternehmen an den Messeständen selbst kennenlernen. Im Gespräch mit Personalern wird geklärt, welche Qualifikationen erwartet werden und welche Perspektiven der Arbeitsplatz bietet. Auf dieses Gespräch kann man bei einer späteren Bewerbung Bezug nehmen. Manche Arbeitsplatzsuchende können sich möglicherweise persönlich besser präsentieren als durch eine schriftliche Bewerbung. Auch Quereinsteigende, beispielsweise nach einem nicht beendeten Studium, haben in vielen Branchen gute Chancen. Tipps für die Formalitäten gibt es selbstverständlich auch.

Weiterbildung: Da geht noch was – auch mit 50 plus!

Glücklich im Job und auf der Suche nach neuen Herausforderungen? Wie mit der neuen Software klarkommen? Welche Skills werden in den nächsten Jahren unverzichtbar? Das weiß der Weiterbildungsscout Rhein-Neckar des Netzwerks Fortbildung und schlägt auch gleich Bildungsträger für die passenden Kurse und Lehrgänge in der Region vor. Die Vielfalt ist groß: vom Tagesseminar bis zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung. Fachschulen, Akademien und Hochschulen, aber auch viele Unternehmen präsentieren auf der Jobs for Future Kurse, die zu Zusatzqualifikationen führen, zum Beispiel im medizinischen, pflegerischen, technischen, kaufmännischen und IT-Bereich. Initiiert vom Weiterbildungsscout Rhein-Neckar sowie der Kontaktstelle Frau und Beruf Mannheim – Rhein-Neckar-Odenwald finden auf der Jobs for Future 2026 erstmals Sonderaktionen speziell für die Zielgruppe 50 plus statt. Mit individuellen Beratungsangeboten, Coachings, Kurzvorträgen und praxisnahen Workshops soll diese oft unterschätzte „stille Reserve“ beim (Wieder)Einstieg in den Arbeitsmarkt gezielt unterstützt werden. Schwerpunkt bildet der Messe-Samstag unter dem Motto „Frauenpower 50 plus – weil Erfahrung zählt“: Am Stand 140 setzt die Kontaktstelle Frau und Beruf den Fokus gezielt auf Frauen 50 plus und informiert über ihr umfassendes Angebot – auch für Frauen mit Migrationsgeschichte. Wer sich nach eingehender Beratung direkt bewerben oder erste Kontakte zum Unternehmen knüpfen will, hat bei zahlreichen Ausstellern der Jobs for Future die Chance dazu.

Ausbildung: Richtig anpacken!

Sich selbst kennenlernen, Fragen stellen, etwas ausprobieren – und dann ran an den Ausbildungsplatz! Davon gibt es besonders viele in Gesundheitsberufen bei Kliniken der Region. Die „Straße des Handels“ macht Appetit auf ihre Unternehmen und Branchen. Wer einen bestimmten Beruf im Auge hat: gut! Auf der Jobs for Future gibt es aber auch zahlreiche Alternativen zu entdecken, die möglicherweise noch besser passen. Einfach fragen und mitmachen bei den interaktiven Übungen, zum Beispiel an den Übungsterminals im SÜDWESTMETALL-Truck vor der Halle oder in den „Werkstätten“ beim Handwerk – und dann für ein Praktikum bewerben! Berufsausbildung erfolgt „klassisch“ in Betrieb und Berufsschule. Berufsfachschulen bilden unter einem Dach z.B. zu Sport- oder Physiotherapeuten, Grafikdesignern, Pflegefachleuten oder Medienassistenten aus. Auch berufliche Gymnasien, Handelsschulen und Kollegs stellen sich auf der Jobs for Future vor. Verkürzte Abiturientenprogramme führen oft zu zwei Abschlüssen, zum Beispiel Kaufmann und Handelsfachwirt.

Studium: am Puls der Zeit!

Ob Bachelor, Master, duales Studium oder Fernuni – ein Studienabschluss kann im Lauf der Karriere viele Türen öffnen. Auf der Jobs for Future stellen Universitäten, Hochschulen und Bildungsinstitute verschiedene Möglichkeiten und Wege vor und beraten Interessenten ganz individuell. Dabei entdeckt man auch spannende Alternativen zu Klassikern wie BWL, Germanistik und Co. – z.B. „E-Learning und Medienbildung“, „Visual Effects and Animation“ oder „Kommunale Gesundheitsförderung“. Wer studieren und gleichzeitig Berufserfahrung sammeln will, ist im Traineeprogramm StudiumPLUS oder an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg richtig.

Messe mit Action

Anfassen, ausprobieren und Berufe hautnah erkunden: Auf der Jobs for Future können Besucherinnen und Besucher an vielen Ständen kleine, berufsspezifische Aufgabe lösen. Das Handwerk ist mit mehreren Gewerken vor Ort und zeigt Interessierten gerne den fachgerechten Gebrauch der verschiedenen Werkzeuge. Im Info-Truck von SÜDWESTMETALL darf der Nachwuchs an Multimedia-Terminals und Zahnradgetrieben die eigenen Talente und Fähigkeiten testen. Beim „Fun-Race“ auf der „Straße des Handels“ schnuppert man an 14 Stationen in verschiedene Handelsberufe hinein. In den drei Info-Foren warten kostenlose Workshops und Kurz-Vorträge, zum Beispiel zu Bewerben mit Chat GPT, Studieren ohne Abitur oder Karrieremöglichkeiten in der Immobilienbranche. Das Coaching-Unternehmen TraumjobScout bietet im Info-Forum II unter anderem Training für Vorstellungsgespräch und Assessment Center sowie persönliche Kurz-Coachings.

Gut vorbereitet zur Jobs for Future

Schon vor der Messe finden Interessierte auf der Website www.jobsforfuture-mannheim.de alle Aktionen, das Programm in den Info-Foren sowie Kurzportraits und Angebote der Aussteller. Die Suchfunktion zeigt einfach und unkompliziert, wer die gewünschte Ausbildung oder den passenden Job anbietet und unter welcher Standnummer der Aussteller zu finden ist. Natürlich kann man auch noch vor Ort mit dem Smartphone auf alle Infos zugreifen.

Bequem mit Bus, Bahn und Auto zur Jobs for Future

Der Messe-Eintritt ist frei. Parkplätze gibt es direkt am Maimarktgelände. Auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Jobs for Future bequem zu erreichen: Ab 8 Uhr fahren Bus bzw. Bahn alle 10 Minuten zum Maimarktgelände (Haltestelle Maimarkt).

Herzlich willkommen!

Die Jobs for Future ist am Donnerstag, den 26. Februar, ab 9 Uhr für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Offiziell eröffnet wird die Jobs for Future 2026 dann um 11 Uhr im Info-Forum I von Prof. Dr. Diana Pretzell, Erste Bürgermeisterin der Stadt Mannheim. Alle Messe-Besucherinnen und -Besucher sind zur Eröffnungsveranstaltung herzlich eingeladen.

info:

Jobs for Future – Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung, Studium

26. bis 28. Februar 2026, Maimarkthalle Mannheim

Geöffnet täglich von 9 bis 16 Uhr

Eintritt frei

Weitere Infos unter www.jobsforfuture-mannheim.de

