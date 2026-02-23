Mannheim – Berufs- und Studienorientierung für Schülerinnen und Schüler – Zukunft klären statt grübeln

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Was kommt nach dem Abschluss?

Ausbildung, Studium oder doch erst einmal orientieren?

Viele Schülerinnen und Schüler stehen kurz vor dem Abi oder dem Schulabschluss und fragen sich, welcher Weg wirklich zu ihnen passt.

Antworten bietet das zweitägige Orientierungs- und Entscheidungsseminar BEST – BErufs- und STudienorientierung, dass an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA) in

Mannheim stattfindet.

Das Seminar richtet sich an Jugendliche, die ihre Stärken besser kennenlernen und fundierte Entscheidungen für ihre berufliche Zukunft treffen möchten. Auch Eltern können ihre Kinder

ermutigen, dieses kostenfreie Angebot zur Berufsorientierung zu nutzen.

Was bietet das BEST-Seminar?

Unterstützung dabei, eigene Fähigkeiten, Interessen und Ziele systematisch zu erkennen Orientierung zu passenden Berufs-, Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten Praktische Tipps, wie man verlässliche Informationen zu Berufen und Studiengängen findet Methoden, um tragfähige Entscheidungen für den weiteren Weg zu treffen

Termine

1. Seminartag: 05. März 2026, 08:30–16:30 Uhr

2. Seminartag: 10. März 2026, 08:30–16:00 Uhr

Wo: Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA), Mannheim

Kosten: Die Teilnahme ist kostenfrei.

Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung:

Interessierte Schülerinnen und Schüler können sich online anmelden unter:

https://www.bw-best.de/fuer-schueler

Botschaft: Wer sich frühzeitig mit den eigenen Möglichkeiten auseinandersetzt, schafft eine solide Grundlage für den Start ins Berufsleben oder Studium. Das BEST-Seminar bietet dafür

strukturierte Unterstützung und Raum für persönliche Orientierung.

Fragen zum Seminar beantwortet unser Team der Berufsberatung. Senden Sie eine Mail an:

Mannheim.berufsberatung@arbeitsagentur.de

Quelle: Agentur für Arbeit Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 23. Februar 2026, 09:04