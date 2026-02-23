Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen bietet ab Donnerstag, 5. März 2026, von 10 bis 11 Uhr den Kurs „Mehr Beweglichkeit – Stuhlgymnastik für Senior*innen“ an. Der Kurs umfasst zwölf Termine und endet am 28. Mai 2026. Die Teilnahmegebühr beträgt 63 Euro. Der Kurs richtet sich an Senior*innen und Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit, die lernen möchten, ihre Beweglichkeit zu erhalten oder zu steigern. Sie lernen sanfte Dehn- und Streckbewegungen für Muskeln und Gelenke kennen und können damit gezielt Verspannungen vorbeugen. Anmeldungen nimmt die VHS unter Telefon 0621 504-2238 entgegen oder online unter www.vhs-lu.de.

