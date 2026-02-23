Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Team des Seniorenzentrums LU kompakt bietet am Mittwoch, 11. März 2026, einen Ausflug ins Dynamikum Pirmasens an. Die Teilnahmegebühr beträgt 13 Euro pro Person. Die Anreise ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln geplant; Treffpunkt ist um 8.20 Uhr am Bahnhof Ludwigshafen Mitte. Der Anmeldeschluss für den Ausflug ist Donnerstag, 5. März 2026. Anmeldungen nimmt der Bürodienst von LU kompakt entgegen unter Telefon 0621 96364251 oder per E-Mail an lukompakt@ludwigshafen.de.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 23. Februar 2026, 21:16