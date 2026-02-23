Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein politisches Urgestein der Gartenstadt feiert Geburtstag: Hans Arndt wird heute 69 Jahre alt. Seit Jahrzehnten ist er kommunalpolitisch engagiert und prägt die politische Arbeit vor Ort mit Beharrlichkeit, Sachlichkeit und klarer Haltung.

Arndt gehört den Freien Wählern (FW) sowie der FWG Ludwigshafen an und ist aktuell Landtagskandidat in Rheinland-Pfalz. Darüber hinaus ist er stellvertretender Ortsvorsteher im Ludwigshafener Stadtteil Gartenstadt. Dort setzt er sich seit vielen Jahren für die Belange der Bürgerinnen und Bürger ein – bürgernah, lösungsorientiert und mit direktem Draht in die Quartiere.

Berufliche Verantwortung bei BASF

Neben seinem politischen Engagement blickt Hans Arndt auf eine verantwortungsvolle berufliche Laufbahn zurück: Er war Kraftwerksmeister mit Meisterbrief und viele Jahre bei der BASF SE beschäftigt. In dieser Funktion trug er Verantwortung im technischen Bereich eines der größten Chemiestandorte Europas. Die Verbindung von praktischer Berufserfahrung und kommunalpolitischer Arbeit prägt bis heute seine sachorientierte Herangehensweise.

Engagement mit Erfahrung

Als Landtagskandidat bringt Arndt seine langjährige kommunalpolitische Erfahrung in die Landespolitik ein. Themen wie solide Haushaltsführung, Stärkung der Kommunen und verlässliche Rahmenbedingungen für Bürger und Mittelstand stehen dabei im Mittelpunkt seines politischen Wirkens.

Zum 69. Geburtstag gratulieren Weggefährten, Unterstützer und politische Mitstreiter. Hans Arndt steht seit Jahrzehnten für Kontinuität, Engagement und Verlässlichkeit – Eigenschaften, die in der Kommunalpolitik von besonderer Bedeutung sind.

