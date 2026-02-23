Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach der Ankündigung von BASF Wohnen + Bauen GmbH, rund 3.300 Wohnungen als Gesamtpaket zu veräußern, nimmt die Diskussion um die Zukunft zahlreicher Mieterinnen und Mieter in Ludwigshafen weiter Fahrt auf.

Während der Chemiekonzern im Zuge seiner strategischen Neuausrichtung den Teilverkauf von insgesamt 4.400 Wohneinheiten plant, positioniert sich nun auch die Stadtspitze klar. Oberbürgermeister Prof. Dr. Klaus Blettner setzt sich nach eigenen Angaben aktiv für eine Lösung im Interesse der betroffenen Menschen ein.

GAG als möglicher Partner

Nach den Vorstellungen des Oberbürgermeisters könnte die städtische Wohnungsbaugesellschaft GAG Ludwigshafen die Wohnungen möglicherweise – in einer noch zu klärenden Form – übernehmen. Blettner ist Aufsichtsratsvorsitzender der GAG.

„Wohnen in unserer Stadt muss bezahlbar sein und bleiben. Die Mieterinnen und Mieter brauchen Planungssicherheit und einen Partner, auf den sie sich verlassen können. Eine Wohnung ist nicht nur eine Zahl – sie ist Zuhause, sie ist Heimat und ein Stück Identität. Daher überlegen wir gemeinsam mit der GAG, wie eine Lösung aussehen könnte: Eine Lösung, die den Mieterinnen und Mietern Sicherheit gibt, am Gemeinwohl orientiert und zugleich zukunftsfest ist. Wir handeln hier aus sozialer Verantwortung“, erklärte Oberbürgermeister Prof. Dr. Blettner am Montag, 23. Februar 2026.

Strukturwandel konstruktiv begleiten

Nach eigenen Angaben hatte sich der OB unmittelbar nach Bekanntwerden der Unternehmenspläne dafür eingesetzt, den anstehenden Strukturwandel konstruktiv und lösungsorientiert zu begleiten.

Angesichts der engen Partnerschaft zwischen Stadt und BASF sei die Entscheidung von BASF Wohnen + Bauen eine neue Herausforderung, die es im Interesse der betroffenen Menschen und der Stadt Ludwigshafen anzunehmen gelte. Sein Dank gelte Vorstand und Aufsichtsrat der GAG, die sein Anliegen konstruktiv unterstützten.

Mit Blick auf Wohnungen außerhalb Ludwigshafens hat Blettner zudem Kontakt zu Christian Specht sowie zu Volker Knörr aufgenommen. Beide hätten ihre Bereitschaft signalisiert, an einer gemeinsamen Lösung mitzuwirken.

Viele Fragen noch offen

„Es gibt noch zahlreiche wichtige Fragen zu klären, um einen Lösungsvorschlag zu konkretisieren. Ob dieser dann zum Tragen kommt, ist natürlich eine Frage des Wettbewerbs und am Ende eine Entscheidung der BASF. Aber Kompetenz und Leistungsfähigkeit der GAG, gemeinsame Verantwortung und gegenseitige Verbundenheit von Stadt und Konzern im Interesse Ludwigshafens und seiner Menschen sind aus meiner Sicht gute Argumente“, betonte Blettner.

Auch aus Sicht der Stadtentwicklung sei eine mögliche Übernahme unter Beteiligung der GAG schlüssig. Die GAG stehe für nachhaltige Quartiersentwicklung und sozialen Zusammenhalt. Zugleich sei es wichtig, dass das gesellschaftliche Engagement der BASF in Ludwigshafen erhalten bleibe.

„Diese enge und vertrauensvolle Partnerschaft hat sich gerade auch in schwierigen Zeiten bewährt. Unser Ziel ist es jetzt, zügig ein konstruktives Verfahren auf den Weg zu bringen, das Sicherheit schafft – für die Menschen, für die Quartiere und für die Zukunft unserer Stadt“, so der Oberbürgermeister abschließend.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 23. Februar 2026, 18:47