  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Fakeltätigkeit
23.02.2026, 17:38 Uhr

Ludwigshafen – BASF SE plant die Veräußerung von 4.400 Wohneinheiten

FakeltätigkeitLudwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Chemiekonzern BASF plant den Verkauf eines Großteils der Wohnungen seiner Tochtergesellschaft BASF Wohnen + Bauen GmbH. Insgesamt sollen 4.400 Wohneinheiten veräußert werden. Der Eigentümerwechsel für den überwiegenden Bestand soll bis zum ersten Quartal 2027 abgeschlossen sein.

4.400 Einheiten betroffen

Konkret geht es um 1.100 einzelne Eigentumswohnungen sowie weitere 3.300 Wohnungen, die als Gesamtpaket inklusive der jeweiligen Gebäude verkauft werden sollen. Ziel ist es nach Unternehmensangaben, für den Großteil der Einheiten bis Anfang 2027 einen verantwortungsvollen Käufer zu finden, der an einer langfristigen und nachhaltigen Bewirtschaftung interessiert ist.

Ein Teil des Wohnungsbestands in unmittelbarer Nähe zum BASF-Stammwerk bleibt im Eigentum des Unternehmens. Dabei handelt es sich um Einheiten in den Ludwigshafener Stadtteilen Friesenheim und Nord-Hemshof.

Die zum Verkauf stehenden Wohnungen verteilen sich überwiegend auf weitere Stadtteile Ludwigshafens. Ein kleinerer Bestand befindet sich zudem in Frankenthal, Limburgerhof, Mannheim und Maxdorf.

Strategische Neuausrichtung

Als Tochtergesellschaft ist BASF Wohnen + Bauen an die strategische Ausrichtung der BASF gebunden. Diese sieht eine stärkere Konzentration auf das Kerngeschäft vor, um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens und das Stammwerk in Ludwigshafen zu stärken.

Dr. Helmut Winterling, President Europäische Verbundstandorte der BASF SE, erklärte, das Unternehmen befinde sich seit längerer Zeit in einem schwierigen Marktumfeld. Der Fokus auf das Kerngeschäft Chemie erfordere entsprechende Maßnahmen – auch über das Werksgelände hinaus. Die geplante Veräußerung der Wohnungen sei eine schwierige, aber notwendige Entscheidung zur Stärkung der Bilanz. Zugleich werde BASF weiterhin im Wohnungsmarkt aktiv bleiben und einen Bestand in Nähe des Stammwerks halten.

Sozialcharta soll Mieter absichern

Über die gesetzlichen Regelungen beim Eigentümerwechsel („Kauf bricht nicht Miete“) hinaus ist eine Sozialcharta vorgesehen. Diese soll die Rechte der Mieterinnen und Mieter zusätzlich vertraglich absichern.

Für die rund 1.100 einzelnen Eigentumswohnungen ist eine solche Sozialcharta bereits verankert. Sie sieht unter anderem vor:

ein lebenslanges Mietrecht für Personen über 70 Jahre,
eine Sperre für Eigenbedarfskündigungen für zehn Jahre.

Für die 3.300 Wohnungen, die als Gesamtpaket verkauft werden sollen, gilt:

Der neue Eigentümer darf die Gebäude mindestens drei Jahre lang weder weiterverkaufen noch in Eigentumswohnungen umwandeln. Sollte es danach zu einer Umwandlung kommen, soll auch hier eine Sozialcharta greifen.

Johanna Coleman, Geschäftsführerin der BASF Wohnen + Bauen GmbH, betonte die langjährige Verbundenheit des Unternehmens mit der Stadt Ludwigshafen. Man sehe es als Verpflichtung an, einen verantwortungsvollen Käufer zu finden. Der Übergang solle offen und transparent begleitet werden, um Unsicherheiten für die Mietenden möglichst gering zu halten.

Vermarktung durch Immobilienberater

Die Vermarktung der 3.300 Wohnungen wird durch das Immobilienberatungsunternehmen Jones Lang LaSalle (JLL) koordiniert und unterstützt. In den kommenden Monaten soll der Bestand geprüft und gemeinsam mit BASF sowie BASF Wohnen + Bauen Gespräche mit möglichen Kaufinteressenten geführt werden.

Information für Mieterinnen und Mieter

Die betroffenen Mieterinnen und Mieter werden per Post über den geplanten Eigentümerwechsel informiert.

Zudem bietet BASF Wohnen + Bauen vom 24. Februar bis 24. März offene Sprechstunden im Servicecenter in der Brunckstraße in Ludwigshafen an. Diese finden täglich von 9:30 bis 10:30 Uhr sowie von 16:15 bis 17:15 Uhr statt – ohne vorherige Terminvereinbarung.

Auch die Service-Hotline des Unternehmens bleibt wie gewohnt erreichbar.

Quelle: BASF

Zuletzt aktualisiert am 23. Februar 2026, 17:38

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Februar 2026
    M D M D F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com