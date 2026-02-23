Landau – Landkreis SÜW führt Integreat-App als Hilfe für Geflüchtete und Menschen mit Migrationshintergrund ein

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Landkreis Südliche führt zum 1. März die Integreat-App ein. Sie soll Migrantinnen und Migranten – egal, ob sie erst seit Kurzem im Landkreis SÜW leben oder bereits seit Längerem – dabei helfen, ortsspezifische Informationen zu erhalten sowie bestehende Angebote zu finden und so Integration zu erleichtern. Sihame Hlubek, Integrationsbeauftragte im Kreis SÜW, hat zahlreiche Ansprechstellen und Informationen zusammengetragen, um die App auf den Landkreis zuzuschneiden. Die Anwendung ist in 13 Sprachen verfügbar und nach einmaligem Download im Internet auch offline nutzbar.

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich zum Pressegespräch eingeladen, bei dem die App vorgestellt wird, am Freitag, 27. Februar, um 15 Uhr, im Sitzungssaal (201) des Kreishauses, An der Kreuzmühle 2 in 76829 Landau. Als Gesprächspartnerinnen und -partner werden Landrat Dietmar Seefeldt, Persönlicher Referent Heiko Pabst sowie die SÜW-Integrationsbeauftragte Sihame Hlubek zur Verfügung stehen. Zwecks besserer Planung bitten wir um Anmeldung an pressestelle@suedliche-weinstrasse.de.

