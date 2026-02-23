  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Kreis Germersheim – „Hilfe beim Helfen“ – Unterstützung für pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz

Kreis Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Kostenfreie Schulungsreihe ab 14. April 2026 in Wörth am Rhein – jetzt anmelden.

Wer sich als Familienmitglied, als Freund, Bekannter oder Nachbar um das Wohlergehen eines Menschen mit einer dementiellen Erkrankung kümmert, der kennt aus erster Hand die vielen Herausforderungen, die damit einhergehen können. Genau hier setzt das Seminarprogramm „Hilfe beim Helfen“ an, das von der Deutschen Alzheimer Gesellschaft entwickelt wurde. An sieben Terminen wird Wissen über Hilfen und Unterstützung für den häuslichen Alltag vermittelt. Neben allgemeinen Informationen werden regionale Entlastungsangebote in den Vordergrund gestellt.

Die Organisation der Schulungsreihe erfolgt in Rheinland-Pfalz als Gemeinschaftsprojekt der BARMER Pflegekasse und der Alzheimer Gesellschaft Rheinland-Pfalz e.V.. Im Landkreis Germersheim wird die Schulungsreihe ab 14. April 2026 in Wörth am Rhein angeboten.

Die Teilnahme an der Schulungsreihe „Hilfe beim Helfen“ ist für pflegende An- und Zugehörige kostenfrei. Veranstalter ist die Geschäftsstelle Regionale Pflegekonferenz der Kreisverwaltung Germersheim gemeinsam mit dem Mehrgenerationenhaus Wörth am Rhein der IB Südwest gGmbH, sowie der Kreisvolkshochschule (kvhs) Germersheim.

Die Seminarreihe mit 7 Modulen, die jeweils dienstags, von 17.30 bis 19.30 Uhr, im Mehrgenerationenhaus Wörth stattfinden, beginnt am 14. April 2026.

Themen der Module:

Dienstag, 14.04.2026, Wissenswertes über Demenz

Dienstag, 21.04.2026, Demenz verstehen

Dienstag, 28.04.2026, Informationen zu Recht

Dienstag, 05.05.2026, Den Alltag leben

Dienstag, 12.05.2026, Herausfordernde Situationen und Pflege

Dienstag, 19.05.2026, Pflegeversicherung und Entlastungsangebote

Dienstag, 26.05.2026, Entlastung für Angehörige

Der Veranstaltungsort ist jeweils im Mehrgenerationenhaus Wörth der IB Südwest gGmbH, Ahornstraße 5 in 76744 Wörth am Rhein, im Seminarraum im Untergeschoss. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Anmeldungen für die Seminarreihe sowie weitere Informationen bei der Kreisvolkshochschule Germersheim, Tel. 07274/53-382, E-Mail: vhs@kreis-germersheim.de oder bei der Geschäftsstelle Regionale Pflegekonferenz, Tel. 07274/53-1230, E-Mail: b.schlindwein@kreis-germersheim.de. Außerdem ist auf der Kreishomepage unter https://www.kreis-germersheim.de/hbh eine Online-Anmeldung möglich.

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim

