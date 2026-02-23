Hockenheim – Abteilung Liegenschaften und Wohnungsamt vorübergehend geschlossen

Hockenheimk / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Abteilung Liegenschaften und das Wohnungsamt der Stadtverwaltung Hockenheim bleiben von Montag, den 23. Februar 2026, bis Mittwoch, den 25. Februar 2026, geschlossen. Die Mitarbeitenden sind an diesen Tagen nicht erreichbar.

Ab Donnerstag, den 26. Februar 2026, sind die Abteilung Liegenschaften und das Wohnungsamt wieder zu den gewohnten Zeiten für Bürgerinnen und Bürger geöffnet. Die Stadtverwaltung bittet um Beachtung.

Quelle: Stadt Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 23. Februar 2026, 09:59