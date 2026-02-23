Hochstadt – Wer kommt mit? Plauderspaziergang für Seniorinnen und Senioren am 3. März – Teilnahme kostenfrei

Hochstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Spaziergang in geselliger Runde tut gut und fördert die Gesundheit. Dazu lädt die Fachkraft Gemeindeschwester plus Nadja Hieb gemeinsam mit den Naturfreunden Hochstadt am 3. März ein. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Naturfreundehaus in Hochstadt.

In einer kleinen Gruppe geht es gemeinsam durch den Ort. Auch mit Gehstock oder Rollator ist der Weg gut machbar. Bewegung und Plaudern stehen im Mittelpunkt. Der gemütliche Rundweg dauert etwa eineinhalb Stunden. Es besteht die Möglichkeit, kleine Pausen einzulegen und sich auf Sitzgelegenheiten auszuruhen. Der Spaziergang findet auch bei leichtem Regen oder Schneefall statt.

Beim Spaziergang in Hochstadt bietet sich die Gelegenheit, die Fachkraft Gemeindeschwester plus und Naturfreunde Hochstadt persönlich kennenzulernen und sich im netten Gespräch zum Beispiel zu Selbstständigkeit, Gesundheit und Teilhabe beraten zu lassen. Auch über weitere Angebote in der Nähe informieren sie.

Bitte anmelden

Für Anmeldung und Rückfragen ist Nadja Hieb per E-Mail an Nadja.Hieb@suedliche-weinstrasse.de oder telefonisch unter der Nummer 06341 940 658 erreichbar, Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie Montag, Dienstag und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr.

Weitere Termine

Auch die folgenden Termine für weitere Plauderspaziergänge in Hochstadt stehen schon fest und können gern vorgemerkt werden: 14. April und 12. Mai, jeweils um 10.30 Uhr.

Bildunterschrift: Mit Nadja Hieb, Fachkraft Gemeindeschwester plus, geht es durch Hochstadt. Foto: KV SÜW

Quelle: Kreisverwaltung SÜW

Zuletzt aktualisiert am 23. Februar 2026, 08:53