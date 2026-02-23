Herxheim – Angebliche Spendensammler für Karnevalsverein

Herxheim/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 22.02.2026 wurde bei der Polizeiinspektion Landau eine Strafanzeige wegen Betrug erstattet. Hiernach seien zumindest zwei Personen von einer unbekannten Täterin angerufen worden. Diese gab an, angeblich Spenden für einen neuen Wagen für einen Herxheimer Karnevalsverein sammeln zu wollen. Eine Nachfrage bei der Vorstandschaft des Vereins ergab, dass keine Spenden eingesammelt werden und es sich um einen Betrugsversuch handeln dürfte. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Folgende Hinweise zur Thematik Spendenbetrug können gegeben werden:

– Beim Spenden gilt auch, was in vielen Lebensbereichen richtig

ist: Übergeben Sie Geld nie an unbekannte Personen. Setzen Sie

beim Spenden auf Einrichtungen und Organisationen, die Sie

persönlich kennen.

– Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen – weder beim Spenden

noch in anderen Situationen. Sie müssen forsches oder gar

bedrohliches Verhalten, z.B. durch Spendensammler an der Haustür

nicht tolerieren. Informieren Sie bei aggressivem Vorgehen die

Polizei unter Tel. 110.

– Besonders emotionale Appelle und angstmachende Botschaften

seitens der Spendeneintreiber sollten jeden misstrauisch machen.

Solches Verhalten ist typisch für unseriöse Organisationen.

Nähere Informationen hierzu können hier eingesehen werden:

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/hilfe-die-ankommt-richtig-spenden/

Polizeiinspektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 23. Februar 2026, 13:13