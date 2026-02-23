Heidelberg – SRFEG: Vortrag im Rahmen des Internationalen Frauentags

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Vortrag von Laura Baumgarten: Vom Internationalen Frauentag zum Frauenwahlrecht – Der Weg der Frauen in die Politik

Der Kampf um politische Teilhabe war für Frauen ein jahrzehntelanger, beharrlicher Prozess. Vom Internationalen Frauentag, der 1911 erstmals begangen wurde, bis zur Einführung des Frauenwahlrechts im November 1918 spannt sich ein weiter Bogen gesellschaftlicher und politischer Umbrüche. Mit der Wahl zur Weimarer Nationalversammlung im Januar 1919 betraten Frauen erstmals die nationale politische Bühne – 37 Parlamentarierinnen gestalteten die junge Demokratie von Beginn an aktiv mit.

In ihrem Vortrag am 5. März 2026 um 19 Uhr zeichnet Laura Baumgarten diesen historischen Weg nach und stellt prägende Persönlichkeiten wie Toni Pfülf, Louise Schroeder und Christine Teusch vor.

Laura Baumgarten, bekannt als „FrauAbgeordnete“, vermittelt Frauengeschichte anschaulich und lebendig. Auf ihrem Instagram-Kanal widmet sie sich der Rolle von Frauen in der Weimarer Republik und macht die Leistungen der ersten Parlamentarierinnen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich.

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Internationalen Frauentags statt. Der Eintritt ist frei. Anmeldung per E-Mail an friedrich@ebert-gedenkstaette.de.

Quelle: Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte

Zuletzt aktualisiert am 23. Februar 2026, 08:43