Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Zusammenhang mit der aktuellen Hochwasserentwicklung bleiben alle bislang getroffenen Schutzmaßnahmen unverändert in Kraft. Dies betrifft insbesondere die Sperrung der Adlerunterführung im Stadtteil Ziegelhausen sowie die Abgänge zum Leinpfad.

Nach derzeitigem Stand sind keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen erforderlich. Überflutungen an der Alten Brücke in der Heidelberger Altstadt sowie im Stadtteil Wieblingen (Klostergasse und Wundstraße) sind erst ab einem Pegelstand von 3,55 Metern zu erwarten.

Die mittlere Abschätzung der aktuellen Prognose der Hochwasser-Vorhersage-Zentrale Baden-Württemberg geht von einem Pegelstand von 3,20 Metern am Vormittag des Mittwochs, 25. Februar 2026, aus. Der Hochwasserdienst beobachtet die weitere Entwicklung fortlaufend. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Prognosen noch verändern. Der aktuelle Pegelstand (Montagmittag, 23. Februar 2026) beträgt 2,93 Meter.

Aktuelle Pegelstände und Informationen zur Hochwasserlage gibt es online bei der Hochwasser-Vorhersage-Zentrale Baden-Württemberg unter www.hvz.baden-wuerttemberg.de.

Quelle: stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 23. Februar 2026, 22:17