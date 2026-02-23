Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der „Gerontologische Studientag“ der Evangelischen Erwachsenen- und Familienbildung bringt seit mehreren Jahrzehnten Experten der Altersforschung mit Interessierten in Heidelberg zusammenbringt. Der diesjährige Studientag am Freitag, 24.04.26 steht unter dem Titel „Altern in gesellschaftlichen Veränderungsprozessen“. Dabei gibt es u.a. ein Vortrag Prof. Dr. Hans-Werner Wahl (Netzwerk Alternsforschung, Universität Heidelberg) mit dem Thema „Alter wird immer Jünger: Ein Paradox auf der Suche nach Sinn“. Außerdem spricht Dr. Anna Kiefer (Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg) über „Schöne Momente pflegender Angehöriger in der Pflege und Begleitung von Menschen mit Demenz. Der Studientag findet von 10:00-15:00 im Hermann-Maas-Haus, Heiliggeiststraße 17, 69117 Heidelberg statt und kostet 38 € inkl. Brezeln und Getränke. Anmeldung ist bis 18.04.; das Formular dafür können Interessierte hier https://erwachsenenbildung.ekihd.de/persoenlichkeit-und-leben-gestalten/ downloaden oder per Mail an eeb-baden@ekiba.de anfordern.

Quelle: Evangelische Kirche in Heidelberg (Stadtkirchenbezirk) – Evangelische Erwachsenen- und Familienbildung

Zuletzt aktualisiert am 23. Februar 2026, 20:07