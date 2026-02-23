Heidelberg / Metropolregion TRhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt plant den Bau einer direkten, rund 90 Meter langen und drei Meter breiten Radwegverbindung zwischen der Da-Vinci-Brücke und dem sogenannten „Schwarzen Weg“. Die neue Trasse wird im Grünbereich westlich der Gneisenaustraße angelegt und bindet an den bestehenden asphaltierten Weg zwischen der Gneisenaustraße und der Heidelberg International School an, der parallel zur B 37 verläuft. Die Arbeiten werden im Frühjahr 2026 ausgeführt.

Vor dem Start der Vegetationszeit am 1. März starten dazu die vorbereitenden Arbeiten. Hierfür müssen in einem rund sechs Meter breiten Korridor Sträucher entfernt werden. Zudem muss ein Baum aufgrund seines Zustands und der notwendigen Geländeanpassungen gefällt werden. Weitere Bäume bleiben erhalten und werden während der Bauzeit geschützt. Die notwendigen Gehölzarbeiten erfolgen bis Ende Februar 2026 in der Vegetationsruhe und werden ökologisch begleitet.

Hintergrund der Maßnahme ist die aktuelle Verkehrsführung: Seit der Eröffnung der Da-Vinci-Brücke im Dezember 2025 teilen sich Radfahrende und Fußgängerinnen und Fußgänger an der Gneisenaustraße einen gemeinsamen Weg. Mit der neuen direkten Verbindung soll der Radverkehr künftig sicherer und komfortabler an den Schwarzen Weg angebunden und Konflikte mit dem Fußverkehr deutlich reduziert werden.

Neue Bäume für Gneisenaustraße

Im Rahmen der Fertigstellung der Arbeiten rund um die Da-Vinci-Brücke werden zudem Ende Februar/Anfang März 2026 sechs neue Feldahorne entlang der Gneisenaustraße gepflanzt. Sie setzen die bestehende Baumreihe harmonisch fort und ergänzen die bereits vorhandenen elf Bäume zu einem geschlossenen Gesamtbild.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 23. Februar 2026, 22:14