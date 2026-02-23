Böhl-Iggelheim – Polizeilicher Einsatz wegen nächtlichem Messerangriff

Böhl-Iggelheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht kam es in Böhl-Iggelheim zu einem polizeilichen Einsatz nach einem Messerangriff. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Weitere Details liegen derzeit nicht vor. Es wird nachberichtet.
Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz
UPDATE: Böhl-Iggelheim – Tötungsdelikt durch nächtlichen Messerangriff – NACHTRAG – Eine Tote nach Auseinandersetzung – Weitere Verletzte – Schüsse auf Täter – Fotos vom Einsatz
