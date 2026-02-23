Binau – Müllauto von Fahrbahn abgekommen

Binau/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Auf der Bundesstraße 37 von Mosbach in Richtung Heidelberg kam am Montagmorgen gegen 7:30 Uhr ein Müllfahrzeug von der Fahrbahn ab. Der Fahrer kam bei Binau aus bisher unbekannter Ursache mit dem Laster von der Straße ab, wodurch das Gefährt umkippte um im Graben zum Liegen kam. Die beiden Insassen wurden nicht verletzt, es entstand lediglich ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Straße wurde im Rahmen der Bergung des Fahrzeugs zwischen 10:30 Uhr und 12:30Uhr teilweise voll gesperrt. Der Verkehr konnte nach und nach einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Gegen 13:30 Uhr wurde die Fahrbahn wieder vollständig freigegeben.
Quelle
Polizeipräsidium Heilbronn
Zuletzt aktualisiert am 23. Februar 2026, 15:38