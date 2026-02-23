Biblis – Gartengrundstücke im Visier Krimineller

Biblis / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Mehrere Gartengrundstücke im Bereich der Berliner Straße, nahe der Landesstraße 3271, gerieten am Samstagabend (21.02.) gegen 22.00 Uhr in das

Visier eines Kriminellen. Insgesamt richtete der ungebetene Besucher hierbei einen Schaden von insgesamt rund 5000 Euro an. Der Unbekannte drang in diverse Hütten und Container ein und entwendete dort Baumaschinen und Werkzeuge. Die Polizei vermutet, dass der Täter zum Abtransport der Beute ein geeignetes Fahrzeug genutzt hat.

Zu dem Flüchtigen liegt eine Personenbeschreibung vor: 40 bis 50 Jahre alt und schlank. Der Mann war mit schwarzer Wollmütze, schwarzer Gesichtsbedeckung, dunkelblauer Bomberjacke mit weißem Kragen, grüner Tarnhose sowie grauen Gartenhandschuhen bekleidet. Zudem führte er einen roten Rucksack mit sich.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Lampertheim (Kommissariat 42) unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu melden.

Quelle:

Polizeipräsidium Südhessen

Zuletzt aktualisiert am 23. Februar 2026, 10:29