Weinheim – Weibergedöns in Weinheims Gassen



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Von Lady Jane bis Ingrid Noll: Stadtführung über besondere Weinheimer zum Weltfrauentag am 8. März

Das passt: Am Sonntag, 8. März, dem Weltfrauentag, lädt Stadtführerin und

Geschichtskennerin Rosemarie Derkau in diesem Jahr erstmals zu ihrer beliebten

„Weibetgedöns“-Stadtführung ein. Dabei erzählt sie ebenso spannend wie amüsant das

Leben und Wirken von Frauen aus der Weinheimer Stadtgeschichte.

Weinheim, findet Rose Derkau, eignet sich besonders gut, Geschichte(n) über Frauen zu

erzählen. Über jene machtbewussten, die im Schloss wohnten – wie Lady Jane, Luisa von

Medici und Elisabeth Auguste – aber auch über jene, die im Gerberbachviertel die Familie

zusammenhielten. Oder jene, die man fürchtete und daher im „Hexenturm“ einsperrte.

Jedenfalls widmet Rose Derkau den Weinheimer Frauen diese Stadtführung.

Sie führt zu Orten der alten und neuen Stadt, beginnend um 1293 mit der ersten Weinheimerin, die

glaubte, durch eine Stiftung in den Himmel zu kommen, erzählt über die Rechtstellung und

die Bildung für Frauen, über Skandale der Bürgerinnen und adeligen Damen bis zur

aktuellen Krimiautorin, die ihre Täterinnen in den (Mörderinnen)-Himmel schickt.

Anmeldung ist erforderlich unter tourismus@weinheim.de oder per Telefon unter 06201-82

610. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Marktplatzbrunnen vor dem Alten Rathaus. Eine

Teilnahme kostet 8 Euro. Die Führung kann auch von Gruppen gebucht werden. Dauer etwa zwei Stunden.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 22. Februar 2026, 12:12