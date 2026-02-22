  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Design ohne Titel
22.02.2026, 12:12 Uhr

Weinheim – Weibergedöns in Weinheims Gassen

Design ohne Titel
Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Von Lady Jane bis Ingrid Noll: Stadtführung über besondere Weinheimer zum Weltfrauentag am 8. März

Das passt: Am Sonntag, 8. März, dem Weltfrauentag, lädt Stadtführerin und
Geschichtskennerin Rosemarie Derkau in diesem Jahr erstmals zu ihrer beliebten
„Weibetgedöns“-Stadtführung ein. Dabei erzählt sie ebenso spannend wie amüsant das
Leben und Wirken von Frauen aus der Weinheimer Stadtgeschichte.

Weinheim, findet Rose Derkau, eignet sich besonders gut, Geschichte(n) über Frauen zu
erzählen. Über jene machtbewussten, die im Schloss wohnten – wie Lady Jane, Luisa von
Medici und Elisabeth Auguste – aber auch über jene, die im Gerberbachviertel die Familie
zusammenhielten. Oder jene, die man fürchtete und daher im „Hexenturm“ einsperrte.
Jedenfalls widmet Rose Derkau den Weinheimer Frauen diese Stadtführung.

Sie führt zu Orten der alten und neuen Stadt, beginnend um 1293 mit der ersten Weinheimerin, die
glaubte, durch eine Stiftung in den Himmel zu kommen, erzählt über die Rechtstellung und
die Bildung für Frauen, über Skandale der Bürgerinnen und adeligen Damen bis zur
aktuellen Krimiautorin, die ihre Täterinnen in den (Mörderinnen)-Himmel schickt.

Anmeldung ist erforderlich unter tourismus@weinheim.de oder per Telefon unter 06201-82
610. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Marktplatzbrunnen vor dem Alten Rathaus. Eine
Teilnahme kostet 8 Euro. Die Führung kann auch von Gruppen gebucht werden. Dauer etwa zwei Stunden.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 22. Februar 2026, 12:12

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    Ittensohn
    Speyer – Premierenlesung mit Weinprobe im Historischen Museum der Pfalz – Uwe Ittensohn liest aus seinem Krimi „Weinfluch“
    3 Veranstaltungen,
    Rheinland-Pfalz – Branchenstreiktag Campus – Warnstreik an Hochschulen und Universitäten in der Pfalz am 28. Januar
    Rheinland-Pfalz – Branchenstreiktag Campus – Warnstreik an Hochschulen und Universitäten in der Pfalz am 28. Januar
    4 Veranstaltungen,
    250109 NH SM3ZZZ
    Heidelberg – Buchvorstellung: „Defekte Debatten – Was unserer Streitkultur fehlt“: Nicole Huber im Talk mit Autorin Dr. Julia Reuschenbach
    + 1 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Heidelberg – Beginn Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“ vom 30. Januar bis 26. April
    Heidelberg – Beginn Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“ vom 30. Januar bis 26. April
    + 2 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    + 3 Mehr
    1 Veranstaltung,
    5 Veranstaltungen,
    Pixabay wikiimages
    Ludwigshafen – Bewusstsein und Ursächlichkeit – Wie die Welt zusammengehört – 7-teiliger philosophischer Kurs startet
    7 Veranstaltungen,
    Heidelberg – „Radikalisierung erkennen & begegnen! Handlungskompetenz für die Bildungsarbeit“: Fachtag
    Heidelberg – „Radikalisierung erkennen & begegnen! Handlungskompetenz für die Bildungsarbeit“: Fachtag
    Einladung Gitta ConnemannZZZ
    Heidelberg – „Wettbewerbsfähig – oder verwaltet?“ Nicole Huber lädt am 3. Februar zur Diskussion mit Gitta Connemann MdB
    250109 NH SM4 (1)ZZZ
    Heidelberg – „Wald. Wasser. Resilienz.“: Nicole Huber lädt zur Diskussion mit Diplom-Forstwirt Volker Ziesling am 3. Februar
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    7 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    Heppenheim – Sprechtag für Unternehmen, Gründungen sowie Nachfolge am 10. Februar
    Heppenheim – Sprechtag für Unternehmen, Gründungen sowie Nachfolge am 10. Februar
    1 Veranstaltung,
    5 Veranstaltungen,
    Bloch Zentrum
    Ernst-Bloch-Zentrum – VORTRAG – „Nachdenken über gesellschaftliche Zukunftsfähigkeit“ – Auf dem Sonnendeck der Titanic?
    + 1 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    Heidelberg – Beginn Kurs Kostenfrei Schwimmen lernen in den Faschingsferien
    Heidelberg – Beginn Kurs Kostenfrei Schwimmen lernen in den Faschingsferien
    + 1 Mehr
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    7 Veranstaltungen,
    Brave screenshot www.nicolehuberhd.deZZZ
    Heidelberg – „ZUKUNFT SCHULE “ Kultusminister Konrad Clemens und Nicole Huber im Gespräch
    + 3 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    Landau – Kostenlose Stadtführungen zum Weltgästeführertag am Sonntag, 22. Februar
    Landau – Kostenlose Stadtführungen zum Weltgästeführertag am Sonntag, 22. Februar
    Brave screenshot www.nicolehuberhd.deZZZ
    Heidelberg – NATUR SCHÜTZEN: Geführte Wanderung durch das Mausbachtal mit Nicole Huber und Wilfried Münster
    + 2 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    + 1 Mehr
    5 Veranstaltungen,
    Angehörigen Schulung
    Speyer – „Demenz verändert vieles – aber nicht die Liebe.“- Malteser bieten Angehörigenschulung an
    + 1 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    6 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    + 2 Mehr
    + 3 Mehr
    + 1 Mehr
    + 1 Mehr
    + 3 Mehr