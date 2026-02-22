Weinheim – Strategien gegen den Stress



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Achtsamkeit ist Thema des nächsten Machmittwoch in der Stadtbibliothek am 4. März

Am Mittwoch, 4. März, ab 19 Uhr findet in der Weinheimer Stadtbibliothek ein

Vortrag zum Thema „Achtsamkeit“ statt. Darum geht es dabei:

Zeitdruck und hohe Anforderungen prägen oft den Alltag. Stress gehört für viele Menschen

selbstverständlich dazu – mit spürbaren Folgen für Körper und Geist.

In diesem Vortrag stellt Kaja Krebaum, zertifizierte MBSR-Lehrerin, Achtsamkeit sowie das

wissenschaftllich fundierte Programm Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)

nach Jon Kabat-Zinn vor. Mit kurzen praktischen Übungen wird erfahrbar, wie ein

bewusster und freundlicher Umgang mit Stress und Belastungen zu mehr Klarheit und

Leichtigkeit im Leben führen kann.

In ihren Kursen in Weinheim begleitet Kaja Krebaum Menschen dabei, innezuhalten, Stress bewusster wahrzunehmen und Schritt für Schritt

bessere Strategien im Alltag einzuüben und zu festigen.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenlos und eine Anmeldung nicht erforderlich.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 22. Februar 2026, 12:44