Weinheim – OB Just legte am Grab von Ehrenbürger Dieter Freudenberg einen Kranz nieder

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Gedenken an einen großen Weinheimer

„Seine Verdienste für die Politik, die Zivilgesellschaft und die Kultur bleiben unvergesslich.“ Mit diesen Worten hat Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just posthum das Wirken des Weinheimer Ehrenbürgers Dieter Freudenberg gewürdigt, der am Freitag 100 Jahre alt geworden wäre. Der OB legte einen Kranz am Grab des früheren Unternehmers, Kulturmäzens und Kommunalpolitikers nieder, begleitet wurde er dabei von der Fraktions- und Ortsvereinsspitze der Freien Wähler, Christian Mayer und Monika Springer. 31 Jahre lang gehörte Dieter Freudenberg für die Freien Wähler dem Gemeinderat und eine zeitlang auch dem Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises an.

Manuel Just, der zuvor auch einen persönlichen Brief an die Familie geschrieben hatte, erinnerte an die Verdienste des 1926 geborenen Ur-Enkel des Firmengründers Carl Johann Freudenberg für die Gesellschaft, das Vereinsleben und die Kultur in Weinheim und der ganzen Region. Im Jahr 2004 wurde er zum Ehrenbürger seiner Heimatstadt ernannt. Im Jahr 2010 starb Dieter Freudenberg im Alter von 84 Jahren. „Durch sein Wirken lebt er weiter“, so OB Just.

Quelle Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 22. Februar 2026, 09:26