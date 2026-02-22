  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

22.02.2026, 12:17 Uhr

Weinheim – Junges Grün und alte Weisheit

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Dorisa Winkenbach startet die Weinheimer Wildkräutersaison am Sonntag, 8.
März in den „Frauenkräutern“ – Dann immer samstags

Dorisa Winkenbach ist die Kräuterflüsterin. Die Kräuterfee aus dem Odenwald,
seit vielen Jahren unterwegs mit angewandter Ernährungs- und Lebenskunst, wie sie sagt,
vor allem im Fach der Wildkräuterkunde, leitet regelmäßig Wildkräuterführungen in
Weinheim. In diesem Jahr gibt es eine Änderung: Waren ihre Exkursionen bislang unter
der Woche abends, so werden sie dieses Jahr jeweils an Samstagvormittagen
angeboten, meistens ist es der erste im Monat – Motto, Treffpunkt und Ziel je nach
Jahreszeit.

Außer zum Auftakt, da lädt Dorisa Winkenbach an einem Sonntag in die
Kräuter. Und das hat einen Grund, denn der 8. März, ein Sonntag und Weltfrauentag, ist
ein guter Anlass für den Saisonstart, findet sie. Unter dem Motto „Junges Grün und alte
Weisheit“ geht sie auf die Suche nach „Frauenkräutern“.

Das sind Heilkräuter, die sich besonders zur Linderung und Heilung von Frauenleiden
eignen, beispielsweise bei Blasenentzündungen, Regelkrämpfen, prämenstruellem
Syndrom, Wechseljahrsbeschwerden oder Myomen. Einige dieser Heilpflanzen tragen
Namen wie Frauenmantel, Mutterkraut oder Mariendistel. Wegen ihrer starken Kräfte
verehrten die alten Völker in ihnen das Göttliche.

Dorisa Winkenbach weiß: „Hier bei uns im europäischen Raum machte man Artemis, die
geburtsmächtige Mondgöttin, zur Herrin der Artemisia-Arten wie Estragon, Wermut und
Beifuss.“ Sie weiß auch: „Die germanische Mutter-Göttin Frau Holle gab dem Hollerbusch
seinen Namen.“ Dessen Blüten und Früchte wirken gegen Fieber und Kinderkrankheiten.
Und: Die Rose, die Symbolpflanze der Liebe und kraftvolles Heilmittel für die
Gebärmutter, hat mit der Liebesgöttin Venus zu tun. Besonders hohes Ansehen genossen
jene Kräuter und Wurzeln, welche die Fruchtbarkeit steigern, die Geburt erleichtern, die
Geburtsblutung stillen, das Wochenbettfieber verhüten oder den Milchfluss in Gang
setzen.

Wer mehr dazu erfahren will, schließt sich am Sonntag, 8. März, 10 Uhr, der ersten
Wildkräuterführung an. Weitere Infos und Treffpunkt bei Anmeldung: Mobil 0174 41 63 123
oder per Mail aartemis@winkenbach.net

Die weiteren Termine 2026:
Samstag, 28. März: Neue Erkenntnisse und erste essbare Blüten Frühlingswildkräuter, wie
Bärlauch, Brombeersprossen, Scharbockskraut und mehr. Woher der Bärlauch seinen
Namen hat und was ist besonderes an der Feigwurz, dem Scharbockskraut?
Brombeersprossen, das Karibikaroma in unserer Wildnis ist nur sehr kurze Zeit zu haben.

Samstag, 6. April: Griee´Soss / Podagra Suppe, ausschließlich aus Wildkräutern des
Frühlings. Historisches Frühjahrs – Reinigungsgericht. Neun Wildkräuter gehören hinein.
Weltweite Varianten. Schmeckt auch nach Ostern!

Samstag, 2. Mai: Maigrün – Wildnispower – kulinarisch sehen, riechen, fühlen, schmecken
Live Act mit Genussmomenten.

Samstag, 6. Juni: Über den Dächern Weinheims – hier beginnt die Toscana! Mediterrane
Pflanzenwelt in der Umgebung.

Samstag, 4. Juli: Naturgeschenke – Blütenvielfalt für Mensch, Tier und Erde entdecken,
erkennen, nutzen, haltbar machen.

Samstag, 1. August: Werzwisch / Würzbüschel / Heilkraftbündel für viele Gelegenheiten –
Rezeptsammlung Volksheilkundliche Überlieferungen und Wiederentdeckungen.

Samstag, 5. September: Beeren, Nüsse, Samen Früchte – Wintervorrat

Samstag, 26. September: Essbare Wurzeln, grüner Nachwuchs, späte Blüten – der
Frühling des Herbstes.

Dabeihaben: festes Schuhwerk; Kopfbedeckung; wetterangepasste Kleidung.
Schraubgläser oder Zip-Beutel. Schreibzeug www.winkenbach

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 22. Februar 2026, 12:17

