Weinheim – Junges Grün und alte Weisheit



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Dorisa Winkenbach startet die Weinheimer Wildkräutersaison am Sonntag, 8.

März in den „Frauenkräutern“ – Dann immer samstags

Dorisa Winkenbach ist die Kräuterflüsterin. Die Kräuterfee aus dem Odenwald,

seit vielen Jahren unterwegs mit angewandter Ernährungs- und Lebenskunst, wie sie sagt,

vor allem im Fach der Wildkräuterkunde, leitet regelmäßig Wildkräuterführungen in

Weinheim. In diesem Jahr gibt es eine Änderung: Waren ihre Exkursionen bislang unter

der Woche abends, so werden sie dieses Jahr jeweils an Samstagvormittagen

angeboten, meistens ist es der erste im Monat – Motto, Treffpunkt und Ziel je nach

Jahreszeit.

Außer zum Auftakt, da lädt Dorisa Winkenbach an einem Sonntag in die

Kräuter. Und das hat einen Grund, denn der 8. März, ein Sonntag und Weltfrauentag, ist

ein guter Anlass für den Saisonstart, findet sie. Unter dem Motto „Junges Grün und alte

Weisheit“ geht sie auf die Suche nach „Frauenkräutern“.

Das sind Heilkräuter, die sich besonders zur Linderung und Heilung von Frauenleiden

eignen, beispielsweise bei Blasenentzündungen, Regelkrämpfen, prämenstruellem

Syndrom, Wechseljahrsbeschwerden oder Myomen. Einige dieser Heilpflanzen tragen

Namen wie Frauenmantel, Mutterkraut oder Mariendistel. Wegen ihrer starken Kräfte

verehrten die alten Völker in ihnen das Göttliche.

Dorisa Winkenbach weiß: „Hier bei uns im europäischen Raum machte man Artemis, die

geburtsmächtige Mondgöttin, zur Herrin der Artemisia-Arten wie Estragon, Wermut und

Beifuss.“ Sie weiß auch: „Die germanische Mutter-Göttin Frau Holle gab dem Hollerbusch

seinen Namen.“ Dessen Blüten und Früchte wirken gegen Fieber und Kinderkrankheiten.

Und: Die Rose, die Symbolpflanze der Liebe und kraftvolles Heilmittel für die

Gebärmutter, hat mit der Liebesgöttin Venus zu tun. Besonders hohes Ansehen genossen

jene Kräuter und Wurzeln, welche die Fruchtbarkeit steigern, die Geburt erleichtern, die

Geburtsblutung stillen, das Wochenbettfieber verhüten oder den Milchfluss in Gang

setzen.

Wer mehr dazu erfahren will, schließt sich am Sonntag, 8. März, 10 Uhr, der ersten

Wildkräuterführung an. Weitere Infos und Treffpunkt bei Anmeldung: Mobil 0174 41 63 123

oder per Mail aartemis@winkenbach.net

Die weiteren Termine 2026:

Samstag, 28. März: Neue Erkenntnisse und erste essbare Blüten Frühlingswildkräuter, wie

Bärlauch, Brombeersprossen, Scharbockskraut und mehr. Woher der Bärlauch seinen

Namen hat und was ist besonderes an der Feigwurz, dem Scharbockskraut?

Brombeersprossen, das Karibikaroma in unserer Wildnis ist nur sehr kurze Zeit zu haben.

Samstag, 6. April: Griee´Soss / Podagra Suppe, ausschließlich aus Wildkräutern des

Frühlings. Historisches Frühjahrs – Reinigungsgericht. Neun Wildkräuter gehören hinein.

Weltweite Varianten. Schmeckt auch nach Ostern!

Samstag, 2. Mai: Maigrün – Wildnispower – kulinarisch sehen, riechen, fühlen, schmecken

Live Act mit Genussmomenten.

Samstag, 6. Juni: Über den Dächern Weinheims – hier beginnt die Toscana! Mediterrane

Pflanzenwelt in der Umgebung.

Samstag, 4. Juli: Naturgeschenke – Blütenvielfalt für Mensch, Tier und Erde entdecken,

erkennen, nutzen, haltbar machen.

Samstag, 1. August: Werzwisch / Würzbüschel / Heilkraftbündel für viele Gelegenheiten –

Rezeptsammlung Volksheilkundliche Überlieferungen und Wiederentdeckungen.

Samstag, 5. September: Beeren, Nüsse, Samen Früchte – Wintervorrat

Samstag, 26. September: Essbare Wurzeln, grüner Nachwuchs, späte Blüten – der

Frühling des Herbstes.

Dabeihaben: festes Schuhwerk; Kopfbedeckung; wetterangepasste Kleidung.

Schraubgläser oder Zip-Beutel. Schreibzeug www.winkenbach

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 22. Februar 2026, 12:17