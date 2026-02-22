Weinheim – „Günstiger, effizienter und sicherer“

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Land beschafft erstmals Löschfahrzeuge für Städte und Gemeinden –
Auch Weinheim beteiligt sich
Zum ersten Mal beschaffen landesweit Städte und Gemeinden
Löschfahrzeuge gemeinsam. Das Innenministerium Baden-Württemberg hat den Erwerb
von 69 Löschfahrzeuge für kommunale Feuerwehren koordiniert, das hat jetzt das
Innenministerium Baden-Württemberg bekannt gegeben. Auch die Weinheimer Feuerwehr
hat sich an der gemeinsamen Beschaffung beteiligt – und sieht wirtschaftliche sowie
praktische Vorteile.
„Mit der gemeinsamen Beschaffung haben wir die Kommunen entlastet, Bürokratie
abgebaut und Kräfte gebündelt. Statt Dutzender einzelner und aufwändiger
Vergabeverfahren beschafft das Innenministerium die Löschfahrzeuge zentral. Das spart
den Kommunen viel Zeit, Arbeitskraft und auch Geld.“ So beschreibt Innenminister
Thomas Strobl den Vorgang.
An der Basis wird Strobl von den Feuerwehrleuten und der Politik bestätigt.
„In Zeiten angespannter kommunaler Finanzen und Personalressourcen ist die finanzielle
und personelle Landesunterstützung eine beispielhafte Maßnahme, wie Kommunen
geholfen und wichtige Investitionen in die Sicherheit getätigt werden können“, findet
Weinheims Erster Bürgermeister und Feuerwehrdezernent Andreas Buske.
Weinheims Feuerwehrkommandant Ralf Mittelbach ergänzt: „Durch die einheitliche
Ausstattung und Technik können unsere Einsatzkräfte abteilungsübergreifend flexibel
arbeiten. Ausbildung, Einweisung und täglicher Einsatzablauf werden dadurch deutlich
vereinfacht. Ein Fahrzeug ist für den Standort Rippenweier und das andere für den
Standort Stadt geplant.
Aus feuerwehrfachlicher Sicht bringen die beiden Löschfahrzeuge LF 10, so der
Kommandant, einen klaren Mehrwert für den Einsatzdienst. Die Fahrzeuge seien
leistungsfähig, kompakt und für ein breites Einsatzspektrum ausgelegt. Sie eignen sich für
Brandeinsätze, technische Hilfeleistungen und die erste Menschenrettung gleichermaßen.
Gerade in Kombination mit dem Rüstwagen, der im Ausrückebereich Oberflockenbach,
Rippenweier, und Ritschweier bei schweren Verkehrsunfällen eingesetzt wird, sei das LF
10 optimal integrierbar. Da das Fahrzeug baugleich bei der Abteilung Stadt stationiert ist
und auf diese Einsatzkonzepte abgestimmt wurde, verbessert sich die Zusammenarbeit an
der Einsatzstelle weiter. Mittelbach: „Abläufe greifen schneller ineinander, Schnittstellen
sind klar definiert und die gemeinsame Abarbeitung komplexer Lagen wird effizienter und
sicherer.“
Die Wehren profitieren weiterhin von einem günstigeren Anschaffungspreis und erhalten
zusätzlich eine höhere Förderung vom Land. Zum ersten Mal haben wir jetzt eine
gemeinsame Beschaffung von Löschfahrzeugen für die Kommunen hinbekommen.
Es freut mich, dass gleich 57 Städte und Gemeinden sowie eine Werkfeuerwehr
teilgenommen haben. Den Zuschlag hat das Innenministerium in einem
vergaberechtlichen Verfahren an die Firma Albert Ziegler GmbH in Giengen an der Brenz
im Landkreis Heidenheim erteilt. Bei einer vergleichbaren Einzelbeschaffung wäre der
Preis pro Fahrzeug deutlich höher anzusetzen gewesen.
Neben dieser Einsparung profitieren die Kommunen auch von einer um 42 000 Euro
höheren Förderung durch das Land – statt 140 000 Euro gibt das Land 182 000 Euro pro
Löschfahrzeug.
Bei den ausgeschriebenen Fahrzeugen handelt es sich um so genannte
Löschgruppenfahrzeuge LF 10. Die Fahrzeuge bieten Platz für neun
Feuerwehrangehörige, umfassende feuerwehrtechnische Beladung sowie 2000 Liter
Löschwasser in einem fest eingebauten Tank.
Quelle: Stadt Weinheim
Zuletzt aktualisiert am 22. Februar 2026, 11:58