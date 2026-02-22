Weinheim – „Günstiger, effizienter und sicherer“



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Land beschafft erstmals Löschfahrzeuge für Städte und Gemeinden –

Auch Weinheim beteiligt sich

Zum ersten Mal beschaffen landesweit Städte und Gemeinden

Löschfahrzeuge gemeinsam. Das Innenministerium Baden-Württemberg hat den Erwerb

von 69 Löschfahrzeuge für kommunale Feuerwehren koordiniert, das hat jetzt das

Innenministerium Baden-Württemberg bekannt gegeben. Auch die Weinheimer Feuerwehr

hat sich an der gemeinsamen Beschaffung beteiligt – und sieht wirtschaftliche sowie

praktische Vorteile.

„Mit der gemeinsamen Beschaffung haben wir die Kommunen entlastet, Bürokratie

abgebaut und Kräfte gebündelt. Statt Dutzender einzelner und aufwändiger

Vergabeverfahren beschafft das Innenministerium die Löschfahrzeuge zentral. Das spart

den Kommunen viel Zeit, Arbeitskraft und auch Geld.“ So beschreibt Innenminister

Thomas Strobl den Vorgang.

An der Basis wird Strobl von den Feuerwehrleuten und der Politik bestätigt.

„In Zeiten angespannter kommunaler Finanzen und Personalressourcen ist die finanzielle

und personelle Landesunterstützung eine beispielhafte Maßnahme, wie Kommunen

geholfen und wichtige Investitionen in die Sicherheit getätigt werden können“, findet

Weinheims Erster Bürgermeister und Feuerwehrdezernent Andreas Buske.

Weinheims Feuerwehrkommandant Ralf Mittelbach ergänzt: „Durch die einheitliche

Ausstattung und Technik können unsere Einsatzkräfte abteilungsübergreifend flexibel

arbeiten. Ausbildung, Einweisung und täglicher Einsatzablauf werden dadurch deutlich

vereinfacht. Ein Fahrzeug ist für den Standort Rippenweier und das andere für den

Standort Stadt geplant.

Aus feuerwehrfachlicher Sicht bringen die beiden Löschfahrzeuge LF 10, so der

Kommandant, einen klaren Mehrwert für den Einsatzdienst. Die Fahrzeuge seien

leistungsfähig, kompakt und für ein breites Einsatzspektrum ausgelegt. Sie eignen sich für

Brandeinsätze, technische Hilfeleistungen und die erste Menschenrettung gleichermaßen.

Gerade in Kombination mit dem Rüstwagen, der im Ausrückebereich Oberflockenbach,

Rippenweier, und Ritschweier bei schweren Verkehrsunfällen eingesetzt wird, sei das LF

10 optimal integrierbar. Da das Fahrzeug baugleich bei der Abteilung Stadt stationiert ist

und auf diese Einsatzkonzepte abgestimmt wurde, verbessert sich die Zusammenarbeit an

der Einsatzstelle weiter. Mittelbach: „Abläufe greifen schneller ineinander, Schnittstellen

sind klar definiert und die gemeinsame Abarbeitung komplexer Lagen wird effizienter und

sicherer.“

Die Wehren profitieren weiterhin von einem günstigeren Anschaffungspreis und erhalten

zusätzlich eine höhere Förderung vom Land. Zum ersten Mal haben wir jetzt eine

gemeinsame Beschaffung von Löschfahrzeugen für die Kommunen hinbekommen.

Es freut mich, dass gleich 57 Städte und Gemeinden sowie eine Werkfeuerwehr

teilgenommen haben. Den Zuschlag hat das Innenministerium in einem

vergaberechtlichen Verfahren an die Firma Albert Ziegler GmbH in Giengen an der Brenz

im Landkreis Heidenheim erteilt. Bei einer vergleichbaren Einzelbeschaffung wäre der

Preis pro Fahrzeug deutlich höher anzusetzen gewesen.

Neben dieser Einsparung profitieren die Kommunen auch von einer um 42 000 Euro

höheren Förderung durch das Land – statt 140 000 Euro gibt das Land 182 000 Euro pro

Löschfahrzeug.

Bei den ausgeschriebenen Fahrzeugen handelt es sich um so genannte

Löschgruppenfahrzeuge LF 10. Die Fahrzeuge bieten Platz für neun

Feuerwehrangehörige, umfassende feuerwehrtechnische Beladung sowie 2000 Liter

Löschwasser in einem fest eingebauten Tank.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 22. Februar 2026, 11:58