SÜW – Gemeinsam für die Madenburg: Ehrenamtlicher Einsatz für die Burg



SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Hand in Hand für die Madenburg: Anfang Februar haben Mitglieder des Madenburgvereins und des 1. Pfälzer Drachen- und Gleitschirmflieger Clubs e.V., Abteilung Madenburg, gemeinsam angepackt, um die Burg auf kommende Sanierungsarbeiten vorzubereiten.

Landrat Dietmar Seefeldt ist Vereinsvorsitzender des Traditionsvereins. Er dankt allen, die bei der Grünschnitt-Aktion geholfen haben und freut sich, dass die Anlage wieder besser sichtbar ist: „Dank geht an alle, die in Ihrer Freizeit samstags Zeit gefunden haben, diesen Jahrhunderte alten Kulturschatz zu pflegen und sichtbar zu halten.“

Historische Mauern im Blick

Denn die Freilegung der Stützmauern und das Schneiden von Gestrüpp und Weidenruten ermöglichen einen klaren Blick auf die historische Bausubstanz. „So schaffen wir die Grundlage, um die Burg langfristig zu sichern und gleichzeitig ihre Schönheit zu erhalten“, sagt ein Sprecher des Vereins.

Sanierung und Sicherheit

Teile der Burg sind derzeit aus Sicherheitsgründen gesperrt. Ein umfassendes Sanierungskonzept liegt vor. Die Mauern müssen fachgerecht gesichert werden, um langfristige Stabilität zu gewährleisten.

Ehrenamt als Motor

Der Arbeitseinsatz zeigt einmal mehr, wie stark das Engagement in der Region ist. „Ohne die Unterstützung unserer Mitglieder und der Gleitschirmflieger könnten wir diese vorbereitenden Arbeiten kaum leisten“, betont der Verein. Der Einsatz am Samstag war ein erster, wichtiger Schritt, um das kulturelle Erbe der Pfalz für kommende Generationen zu bewahren.“

Bildunterschrift: Die Helfer beim Arbeitseinsatz auf der Madenburg. Foto: Rupp

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 22. Februar 2026, 11:54