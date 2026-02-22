Speyer – Ingewahrsamnahme nach Sachbeschädigung



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, den 21.02.2026, kam es auf einem öffentlichen Parkplatz in der Wormser Landstraße in Speyer zur Sachbeschädigung an einem PKW.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand trat ein 21-jähriger aus Eußerthal gegen den PKW eines 49-Jährigen aus Speyer. Der PKW wurde beschädigt, es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich. Der alkoholisierte Beschuldigte erhielt einen Platzverweis. Nachdem er kurze Zeit später gegen Straßenlaternen trat, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 22. Februar 2026, 12:39