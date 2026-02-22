Schifferstadt – Kopfhörer ins Gleis gerissen – 20-Jähriger randaliert am Hauptbahnhof und landet in Psychiatrie

Schifferstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) – Am Samstagmorgen, 21.02.2026, gegen 10:00 Uhr, kam es am Hauptbahnhof Schifferstadt zu einer ungewöhnlichen Auseinandersetzung mit Polizeieinsatz.

Ein 20-jähriger Mann aus Ludwigshafen am Rhein näherte sich auf dem Bahnsteig einer jungen Frau und ihrem Begleiter, die auf ihren Zug warteten. Unvermittelt riss er der Frau die Kopfhörer vom Kopf und warf diese ins Gleisbett. Anschließend entfernte sich der Mann zunächst wortlos.

Als der Begleiter der Frau den Angreifer zur Rede stellen wollte, kam es zu einer Rangelei. Verletzt wurde dabei niemand. Eine kurz darauf eintreffende Polizeistreife konnte weitere Übergriffe verhindern.

Diebesgut entdeckt – Widerstand gegen Polizeibeamte

Bei der Durchsuchung des 20-Jährigen stellten die Beamten Diebesgut sicher, das aus mehreren Ladendiebstählen stammte. Zudem zeigte der Mann Anzeichen von Wahnvorstellungen und verhielt sich weiterhin aggressiv gegenüber Dritten.

Die Polizei brachte ihn daraufhin zwangsweise in ein psychiatrisches Krankenhaus. Während des Einsatzes leistete der Mann Widerstand. Erst nach Androhung des Distanz-Elektro-Impuls-Geräts (DEIG), auch als Taser bekannt, gab er sein aggressives Verhalten auf.

Auch bei diesem Einsatz wurde niemand verletzt.

