Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In den Mannheimer Stadtteilen Gartenstadt und Schönau läuft derzeit ein größerer Einsatz von Polizei- und Rettungskräften. Nach Angaben des Polizeipräsidium Mannheim wird nach einer weiblichen Person gesucht, die sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet.

Die Suche konzentriert sich neben den Wohngebieten auch auf das angrenzende Waldareal. Zur Unterstützung ist ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Zudem wird ein speziell ausgebildeter Mantrailer-Hund eingesetzt, um die Spur der Vermissten aufzunehmen.

Weitere Informationen liegen aktuell noch nicht vor. Sobald neue Erkenntnisse bekannt sind, wird MRN-News nachberichten.

Zuletzt aktualisiert am 22. Februar 2026, 23:14