Mannheim – Adler verstärken Defensive

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Zum Hauptrundenendspurt in der PENNY DEL verstärken sich die Adler Mannheim mit einem weiteren Verteidiger. Von Jukurit Mekkeli aus Finnlands höchster Spielklasse wechselt William Worge Kreü nach Mannheim. Der Defensivspieler unterschreibt einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison.

Worge Kreü, der im NHL-Draft 2018 in der siebten Runde an Position 187 von den Buffalo Sabres gezogen wurde, spielte in seinen ersten Profijahren ausschließlich für seinen Jugendverein Linköping HC. Zur Saison 2021/22 verließ der 1,97 Meter große und 84 Kilogramm schwere Abwehrhüne erstmals seinen Heimatklub und schloss sich IK Oskarshamn an. Nach zwei Jahren kehrte er jedoch nach Linköping zurück.

Insgesamt absolvierte er 262 Hauptrunden- und Playoff-Partien in Schwedens höchster Liga (SHL) absolvierte. In der laufenden Saison stand der Verteidiger für Jukurit auf dem Eis und verbuchte in 47 Spielen drei Tore sowie sieben Vorlagen.

„Wir freuen uns sehr, William in unserem Team willkommen heißen zu dürfen, und sind seinem ehemaligen Verein Jukurit dankbar, dass er uns diese Verpflichtung ermöglicht hat. William bringt neben seiner Größe und einem großartigen Charakter

auch ein hohes Wettbewerbsniveau mit. Wir verfügen über eine hervorragende Gruppe von Verteidigern, die William optimal ergänzen wird“, so Cheftrainer und Sportmanager Dallas Eakins zur Verpflichtung des 25-Jährigen, der am heutigen

Sonntag in Mannheim eintrifft und künftig mit der Rückennummer 14 auflaufen wird.

Quelle ADLER MANNHEIM

Eishockey Spielbetriebs GmbH & Co. KG

Foto Sonnick

Zuletzt aktualisiert am 22. Februar 2026, 14:45