Ludwigshafen – Fahrt mit gefälschtem Führerschein



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, 22.02.2026, gegen 03:20 Uhr wurde in der Leuschnerstraße ein Pkw-Fahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle händigte der 22-jährige Pkw-Fahrer den eingesetzten Beamten einen gefälschten rumänischen Führerschein aus. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung sowie Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis eingeleitet. Weiterhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 22. Februar 2026, 12:37