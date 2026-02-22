Ludwigshafen – Einbruch in den Kiosk der Albert-Einstein-Schule



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Unbekannte brachen im Zeitraum vom 21.02.2026, 01:00 Uhr bis 21.02.2026, 08:00 Uhr, in den Schulkiosk der Albert-Einstein-Schule in der Leuschnerstraße 131 ein.

Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 22. Februar 2026, 12:41