17 02 2026 Info Aufruf Sauberes Landau
Landau – Landau macht sich frühlingsfein: Aktionstag „Sauberes Landau“ findet am Freitag, 6. März, statt – Mitmacherinnen und Mitmacher gesucht!

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Frühling steht vor der Tür – höchste Zeit, dass sich auch die Stadt Landau
bereit macht für die Freiluftsaison:

Aus diesem Grund sind alle Bürgerinnen und Bürger am Freitag, 6. März, eingeladen, beim Aktionstag „Sauberes Landau“
gemeinsam anzupacken. Ob Schulklasse, Verein, Familie, Freundeskreis oder
Einzelperson: Jede helfende Hand zählt, wenn es darum geht, Straßen,
Grünflächen und Plätze von achtlos weggeworfenem Müll zu befreien.

„Neben dem sichtbaren Effekt für ein sauberes Stadtbild geht es auch um Gemeinschaft und Verantwortungsbewusstsein: Wer mitmacht, setzt ein Zeichen für Umweltschutz, Lebensqualität und ein gutes Miteinander vor Ort“, erklärt Bürgermeister Lukas Hartmann. „Wir zählen auf die Landauerinnen und Landauer und freuen uns über viele Helferinnen und Helfer“, so der Umweltdezernent weiter.

Wer beim Frühjahrsputz mitmachen möchte, kann sich ab sofort bei Annette
Liebel von der Lokale Agenda beim städtischen Umweltamt per Mail an annette.liebel@landau.de anmelden.

Bildunterschrift: Am 6. März wird im Rahmen des Aktionstags „Sauberes Landau“ wieder fleißig Müll in der Stadt gesammelt. (Quelle: Stadt Landau)
Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 22. Februar 2026, 12:06

