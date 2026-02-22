Landau – Landau macht sich frühlingsfein: Aktionstag „Sauberes Landau“ findet am Freitag, 6. März, statt – Mitmacherinnen und Mitmacher gesucht!



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Frühling steht vor der Tür – höchste Zeit, dass sich auch die Stadt Landau

bereit macht für die Freiluftsaison:

Aus diesem Grund sind alle Bürgerinnen und Bürger am Freitag, 6. März, eingeladen, beim Aktionstag „Sauberes Landau“

gemeinsam anzupacken. Ob Schulklasse, Verein, Familie, Freundeskreis oder

Einzelperson: Jede helfende Hand zählt, wenn es darum geht, Straßen,

Grünflächen und Plätze von achtlos weggeworfenem Müll zu befreien.

„Neben dem sichtbaren Effekt für ein sauberes Stadtbild geht es auch um Gemeinschaft und Verantwortungsbewusstsein: Wer mitmacht, setzt ein Zeichen für Umweltschutz, Lebensqualität und ein gutes Miteinander vor Ort“, erklärt Bürgermeister Lukas Hartmann. „Wir zählen auf die Landauerinnen und Landauer und freuen uns über viele Helferinnen und Helfer“, so der Umweltdezernent weiter.

Wer beim Frühjahrsputz mitmachen möchte, kann sich ab sofort bei Annette

Liebel von der Lokale Agenda beim städtischen Umweltamt per Mail an annette.liebel@landau.de anmelden.

