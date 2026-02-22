Ladenburg – Eingeschränkte Öffnungszeit des Bürgerbüros am 24. Februar

Ladenburg/Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund einer internen Wahlschulung kommt es am Dienstag, 24. Februar 2026 zu
eingeschränkten Öffnungszeiten des Bürgerbüros.
Am Vormittag ist das Bürgerbüro wie gewohnt von 9:00 bis 12:00 Uhr geöffnet. Die
Öffnungszeiten am Nachmittag sind an diesem Tag jedoch auf die Zeit von 14:00 bis 15:00
Uhr beschränkt.
Die Stadtverwaltung bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Beachtung und Verständnis.
Quelle: Stadt Ladenburg
Zuletzt aktualisiert am 22. Februar 2026, 12:01