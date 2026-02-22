Hirschberg – Handball: Heimsieg der Spielgemeinschaft S3L gegen Köndringen

Hirschberg / Leutershausen / Metropolregion Rhein-Neckar.Die erste Herrenmannschaft der Spielgemeinschaft S3L gewinnt zuhause gegen die SG Köndringen-Teningen mit 36:30 (21:17)

Begeisterung und Erleichterung war bei allen in der Heinrich-Beck Halle nach diesem Spiel gleichermaßen groß. Jubel bei Fans und Mannschaft und ein deutliches Aufatmen bei Trainer, sportlicher Leitung und den S3L-Veranwortlichen. Endlich wieder ein Spiel, das beim Zuschauen Freude machte und bei dem sich die Mannschaft über weite Strecken überlegen und souverän zeigte. Entsprechend folgten auch lobende Worte nach dem Spiel von Trainer Florian Taafel, sowohl für die gesamte Mannschaft als auch für einzelne Spieler. Gewohnt stark im Tor Sebastian Ullrich, der mit mehreren Paraden glänzte sowie spielerisch überzeugend Stefan Salger, der Ende der ersten Halbzeit in der letzten Sekunde einen Freiwurf direkt verwandelte und damit stürmischen Applaus erntete.

Mit 21:17 ging es in die Pause, wobei die ersten 10 Minuten in der ersten Halbzeit sehr ausgeglichen waren. Zu

diesem Zeitpunkt hatte auch der Neuhausener Trainer Ivan Mlinarevic noch Hoffnung, in Leutershausen zwei Punkte

holen zu können. „Wir haben anfänglich gut mitgehalten und hatten gute Chancen, erst gegen Ende der Halbzeit

haben wir wieder zu viele Fehler gemacht“, resümiert der Trainer der gegnerischen Mannschaft. In der zweiten

Halbzeit sei man dann nur noch hinterhergelaufen. In der 25. Spielminute ging die S3L durch einen Treffer von Tim

Götz erstmals mit drei Toren in Führung und war ab diesem Zeitpunkt dann auch nicht mehr einzuholen.

Ähnlich sah das Florian Taafel, nach den Anfangsschwierigkeiten in der ersten Halbzeit lief es zunächst gut, doch

auch zu Beginn der zweiten Halbzeit bemängelte der Coach leichte Unsicherheiten. „Da hatten wir erst noch etwas

Schwierigkeiten im Angriff, später stand dann auch die Deckung stabil, mit Sebastian Ullrich im Tor und dann haben

wir eine deutliche Führung ausgebaut“, fasst der Trainer zusammen. Ihn freue vor allem die gut verteilte Leistung von

einzelnen Spielern über die gesamte Mannschaft, neben Stefan Salger mit acht Toren, gefolgt von Sven Schreiber (7)

überzeugten auch Tim Götz, Jakob Leun und Maximilian Kessler mit jeweils fünf Treffern.

Ein insgesamt gutes Spiel und eine Leistung, an die die Mannschaft beim nächsten Auswärtsspiel gegen den TSV

Neuhausen/Fider hoffentlich anknüpfen kann. Zwei Punkte also, die der S3L sehr guttun. Es waren übrigens nicht nur

zwei Punkte, die in der Heinrich-Beck Halle blieben, sondern auch zwei rohe Eier, die hier landeten. Unbekannte

warfen die Eier zu Beginn des Spiels durch die offene Tür in das Foyer der Halle. Eine ziemliche Schweinerei, die

vom Team entfernt musste. Zudem auch eine Gefahrenquelle, gerade in diesem Bereich spielen oft Kinder, die hier

leicht hätten ausrutschen und sich verletzen können.

In der Tabelle der dritten Handball-Liga Staffel Süd liegt die S3L jetzt auf dem 11. Platz (17:23) und die SG

Köndringen-Teningen weiter auf dem 15. Tabellenplatz (9:31). Der TSV Neuhausen/Filder 1898 liegt aktuell auf dem

8. Platz (23:15). Anwurf in der Egelsee-Sporthalle 1 in Neuhausen ist am Samstag, den 28.02. um 19:30 Uhr. Zum

nächsten Heimspiel erwartet die S3L am 07. März die HG Oftersheim/Schwetzingen zum Lokalderby. feh

S3L Handball: Moritz Mangold, Sebastian Ullrich, Lukas Luba, Sven Schreiber (7), Lukas Gutsche (2), Stefan Salger (8),

Niklas Krämer (2), Fabian Schwarzer, Tobias Schetters (1), Tim Götz (5), Jakob Leun (5), Kevin Bitz (1), Leon Keller, Max

Preller, Maximilian Kessler (5).

Die Spielgemeinschaft „Saase³Leutershausen Handball“ wurde von den vier Vereinen SG Leutershausen, TVG Großsachsen, SG Hohensachsen und TSG Lützelsachsen gegründet und ist Mitgesellschafter der S3L-Spielbetriebs GmbH. Unterstützt wird die Spielgemeinschaft durch den Förderverein S3L Handball.

Quelle: S3L Handball Spielbetriebs GmbH

Zuletzt aktualisiert am 22. Februar 2026, 14:37