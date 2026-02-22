Dossenheim – 1. CfR Pforzheim und SpG Büchig/Neibsheim sind Badische Meister

Dossenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Zum Auftakt der Badischen Futsal-Meisterschaften 2025/26 triumphierte der
1. CfR Pforzheim bei den A-Junioren, bei den Frauen entthronte die SpG Büchig/Neibsheim den amtierenden Meister Karlsruher SC.
1. CfR Pforzheim souverän Badischer A-Junioren-Meister
In der Schauenburghalle Dossenheim begrüßte Verbandsjugendleiter Rouven Ettner am
Samstagmorgen die zehn besten A-Junioren-Teams des Winters zur Badischen Futsal-
Meisterschaft.
„Ihr seid das Beste, was Baden zu bieten hat“, adelte Ettner die Mannschaften
schon bei der Begrüßung. In zwei Fünfergruppen spielten die Teams um den Einzug ins
Halbfinale. Da der amtierende Meister SG HD-Kirchheim diesmal nicht mit von der Partie war,
war schon vorab klar, dass es einen neuen Thronfolger geben würde. In einer intensiven
Gruppenphase sicherten sich der SV 98 Schwetzingen, die JSG St. Leon-Rot (Gruppe A) sowie
der 1. CfR Pforzheim und die SpVgg Durlach-Aue (Gruppe B) den Einzug ins Halbfinale. Hier
entschied der SV 98 Schwetzingen eine umkämpfte Partie gegen Aue mit 1:0 für sich, während
der CfR gegen den Heidelberger Kreismeister weniger Mühe hatte und sich mit einem klaren
5:1 den Finaleinzug sicherte.
Im folgenden Spiel um Platz 3 drehte die JSG St. Leon-Rot die
Partie gegen Lila-Weiß und machte damit den Bronzerang klar. Das Finale war wieder eine
deutliche Angelegenheit, sodass sich der CfR als beste Mannschaft des Turniers verdient zum
Badischen Meister krönte.
Bei der Siegerehrung, die Rouven Ettner gemeinsam mit seinem Stellvertreter Jörg Barthelmes,
bfv-Vizepräsident Spielbetrieb Rüdiger Heiß, Verbandsjugendspielleiter Siggi Bartussek,
Heidelbergs Kreisjugendleiter Ethem Ebrem und Dossenheims Bürgermeister David Faulhaber
durchführte, freuten sich die Drittplatzierten der JSG St. Leon-Rot über einen
Reisekostenzuschuss in Höhe von 500 Euro für ein internationales Turnier von KOMM MIT, die
Vizemeister aus Schwetzingen über einen solchen Gutschein in Höhe von 750 Euro.
Die neuen Badischen Meister aus der Goldstadt reckten nicht nur unter großem Jubel die Meisterschale in
die Höhe, sondern freuten sich zusätzlich über Tickets für den Europa-Park und die
Qualifikation für die Süddeutsche Futsal-Meisterschaft am 7. März in Ehningen (wfv), bei der sie
die badischen Farben vertreten werden.
Wie üblich hatten auch in diesem Jahr wieder die Trainer die Wahl, wer die
Einzelauszeichnungen erhalten soll. Als besten Spieler kürten sie Mohammad Amir Mohamad
von Vizemeister SV 98 Schwetzingen, den besten Torhüter und den Torschützenkönig hatte mit
Maik Raßl (TW) und Giuseppe di Paola (6 Treffer) der CfR in seinen Reihen. Trotz ihres 9.
Platzes hatte der Kreismeister aus Buchen noch Grund zur Freude, denn der FC Viktoria
Hettingen machte als fairstes Team auf sich aufmerksam. Allesamt bekamen tolle Präsente von
bfv-Partner adidas. Auch die Schiris des Vormittags Megan Billing, Tabea Schupp, Jonathan
Ziegler, Fabio Kutterer und Philip Dickemann erhielten für ihren Einsatz ein kleines Dankeschön.
Platzierungen:
1. 1. CfR Pforzheim
2. SV 98 Schwetzingen
3. JSG St. Leon-Rot
4. SpVgg Durlach-Aue
5. JSG Mingolsheim / Kronau / Langenbrücken
5. JSG Mauer / Lobbach / Meckesheim-Mönchzell
7. JSG Mittleres Taubertal
7. SpVgg Neckarelz
9. FC Viktoria Hettingen
9. VfB Eppingen
SpG Büchig/Neibsheim vermiest KSC-Frauen die Titelverteidigung
Kaum war der Jubel der Pforzheimer in der Schauenburghalle verklungen, ging es auch schon
für die Frauen los. In ihrer Begrüßung betonte die Vorsitzende des Ausschusses für Frauen-
und Mädchenfußball Sabrina Suhr die Bedeutung der Kampagne „emPOWER her game“ für
mehr Frauen und Mädchen im Fußball (weitere Infos unter www.badfv.de/empowerhergame ).
Anschließend waren die Mädels auf dem Platz gefragt: In zwölf Spielen während der
Gruppenphase erwiesen sich die Titelverteidigerinnen des Karlsruher SC, der VfB Bretten
(Gruppe A), der TSV Amicitia Viernheim sowie die SpG Büchig/Neibsheim (Gruppe B) als
stärkste Teams und zogen ins Halbfinale ein. Im ersten Entscheidungsspiel zwischen dem KSC
und Büchig/Neibsheim musste nach torloser regulärer Spielzeit das Sechsmeterschießen über
den Finaleinzug entscheiden. Hier hatte die SpG das bessere Ende für sich und rang den
amtierenden Badischen Meister mit 4:2 nieder. Auch das zweite Semifinale war eine spannende
Angelegenheit, der VfB Bretten bezwang den TSV Amicitia Viernheim schließlich knapp mit 1:0.
Im Spiel um Platz 3, das viele aufgrund der Favoritenstellung des KSC und des TSV Amicitia
Viernheim als Finale prophezeit hatten, gingen die Wildparkfrauen früh mit 2:0 in Führung.
Diesen Vorsprung brachten sie über die Zeit und sicherten sich damit Platz 3 und einen
Reisekostengutschein im Wert von 750 Euro von bfv-Partner KOMM MIT. Ein spannender Fight
erwartete die Zuschauer*innen im Endspiel zwischen der SpG Büchig/Neibsheim und dem VfB
Bretten. In der regulären Spielzeit konnte kein Sieger ermittelt werden, es stand 1:1. So ging
auch das Finale ins Sechsmeterschießen, indem abermals Büchig/Neibsheim überzeugte und
sich den Titel sicherte. Trotz ihrer Finalniederlage konnten sich die Mädels aus Bretten mit
einem Reisekostenzuschuss über 750 Euro von KOMM MIT trösten.
Bei der folgenden Siegerehrung ging der Dank an die Partner und Sponsoren, die die
Badischen Futsal-Meisterschaften unterstützen: Europa-Park mit der Wasserwelt Rulantica,
Derbystar, KOMM MIT und Pokaldepot. Die Siegerinnen der SpG Büchig/Neibsheim feierten
ihren Titelgewinn mit der Meisterschale, Freikarten für den Europa-Park und einem Ticket für
die Süddeutsche Meisterschaft der Frauen, die ebenfalls am 7. März in Ehningen ausgetragen wird.
Quelle: Badischer Fußballverband e.V.
Zuletzt aktualisiert am 22. Februar 2026, 12:35