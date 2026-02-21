Ludwigshafen – Traditioneller Kehraus bei den Farweschluckern: Gelungene Kampagne endet mit Heringsessen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Aschermittwoch, 18. Februar 2025, lud die Karnevalsgesellschaft Farweschlucker Ludwigshafen zum traditionellen Heringsessen in die Musikfabrik ein und setzte damit den offiziellen Schlusspunkt unter eine erfolgreiche Kampagne 2025/26. Zahlreiche Mitglieder und Freunde des Vereins kamen zusammen, um gemeinsam Abschied von der närrischen Zeit zu nehmen.



In gewohnt stimmungsvoller Atmosphäre wurde die „Fastnacht“ symbolisch zu Grabe getragen – ein Brauch, der seit Jahren fest zum Vereinsleben gehört. Dabei mischten sich Wehmut und Dankbarkeit über viele gelungene Veranstaltungen, unvergessliche Auftritte und ein starkes Miteinander.





Der Vorsitzende Luigi Arcangioli ließ in einem kurzweiligen Vortrag die Kampagne noch einmal Revue passieren. Er erinnerte an besondere Momente, sprach über Herausforderungen hinter den Kulissen und dankte vor allem den zahlreichen Helferinnen und Helfern, die mit großem Engagement zum Gelingen der gesamten Saison beigetragen hatten. Passend dazu sorgte eine Bildershow mit den schönsten Highlights für viele Schmunzler und Applaus im Saal.





Auch kulinarisch blieb das Heringsessen der Tradition treu. Das vereinseigene Küchenteam verwöhnte die Gäste mit klassischen Spezialitäten und bewies einmal mehr sein Können.



Den Abschluss des Abends bildete die traditionelle Geldbeutelwäsche – ein augenzwinkerndes Ritual, das symbolisch für eine künftig wieder gut gefüllte Kasse steht. Mit diesem Brauch verabschiedeten sich die Fareweschlucker in die Fastenzeit – und blicken bereits voller Vorfreude auf die nächste Kampagne.



Zuletzt aktualisiert am 21. Februar 2026, 10:12