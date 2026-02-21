Ludwigshafen-Maudach / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht zum Samstag (21.02.2026) ist es gegen 01:30 Uhr in der Irisstraße zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden gekommen.

Nach Angaben des Polizeipräsidium Rheinpfalz parkte ein 23-jähriger Mann sein Fahrzeug aus und fuhr unmittelbar nach dem Ausparken auf einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw auf. Durch die starke Beschleunigung wurde das getroffene Fahrzeug auf ein weiteres geparktes Auto geschoben.

Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren zum Unfallzeitpunkt am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 28.000 Euro geschätzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte bei dem 23-Jährigen einen Atemalkoholwert von 1,57 Promille fest. Der Mann wurde zur Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Polizei warnt vor Alkohol am Steuer

Die Polizei weist darauf hin, dass Alkohol, bestimmte Medikamente oder auch illegale Rauschmittel die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen können. Selbst geringe Mengen können zu Ausfallerscheinungen und Fehlreaktionen führen.

In Deutschland gelten klare Promillegrenzen für Auto- und Radfahrer. Wer diese überschreitet, muss mit empfindlichen Strafen, Punkten in Flensburg und dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 21. Februar 2026, 08:38