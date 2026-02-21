Haßloch / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie bereits bei MRN-News berichtet! Im Zusammenhang mit dem größeren Blaulichteinsatz am Wehlachweiher II am 21.2.2026 ist eine leblose Person aufgefunden worden.

Nach derzeitigen Informationen waren neben Polizei und Feuerwehr auch Notärzte sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Trotz der umfangreichen Rettungsmaßnahmen konnte offenbar nur noch der Tod der Person festgestellt werden.

Zu den Hintergründen des Vorfalls sowie zur Identität der verstorbenen Person liegen aktuell noch keine näheren Informationen vor. Auch zu den Umständen des Todes äußerten sich die Einsatzkräfte bislang nicht.

Der Bereich war zeitweise weiträumig abgesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

MRN-News wird berichten, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen.

Zuletzt aktualisiert am 21. Februar 2026, 15:00